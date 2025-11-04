愛心小家電 議員：仍有光復災民未領到

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，花蓮縣政府已分3梯次發放完畢4款小型家電。（資料照）

花蓮縣府：以實際受災戶為主 1門牌1組 未領到者可到公所洽詢

花蓮光復重災至今四十二天，縣議員楊華美、蔡依靜昨在議會質疑，迄今仍有災民一個電鍋都沒拿到，冰箱、洗衣機等大型家電也沒有下文，但有些家戶卻領到三、五件；縣府客家處回應說，十月受社會處委託幫忙發愛心小家電，目前已經發送完畢，業務移交給鄉公所，民眾沒領到可到公所洽詢。

縣府客家處長潘乾鑑指出，總共有電鍋、快煮壺（熱水瓶）、吹風機、電風扇四項小家電，分三梯次發放，電鍋在九月廿九日已經發放完畢，其餘三項也在十月底發放，但物資仍然還有剩餘少量，名冊跟物品全部移交給鄉公所，即日起可前往領取，以實際受災戶為主，「一門牌一組」。

7日先發瓦斯爐 冰箱、洗衣機暫無法供應

潘乾鑑說，縣府發放的愛心物資以受災門牌為主，一門牌一組，若有些災戶拿到好幾件的，可能是其他單位發送的，不是縣府多發的；大型家電七日將先發送瓦斯爐，冰箱、洗衣機則要依據廠商製造排程，廠商現有貨量無法供應，縣府已經建議廠商先出現貨，再依據出貨量規劃發放流程與對象。

楊華美：受災戶名冊 到現在還不完整

議員楊華美說，近日到光復有災民反映連電鍋都沒有拿到，災民需要的東西和需求，縣府未仔細盤點，受災戶名冊到現在還不完整，發物資最重要的是「不患寡而患不均」，現況就是「不公平、不平均」，縣府未扮演好「統整資訊、指揮協調」的角色。

議員蔡依靜則說，現在就是每家裡面的情況是不一樣的，她和團隊是逐條街訪查，登記災民少了什麼，但縣府有這樣做調查嗎？提醒縣府在發放小型家電的過程中，應注意是否有災民領不到物資的狀況發生，並應留意受災名冊的準確性，確實交接給鄉公所。

