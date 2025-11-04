為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冬山三清宮附近 被偷倒30噸廢棄物

    2025/11/04 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處私有山坡地，遭人非法偷倒大批事業廢棄物。（讀者提供）

    宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處私有山坡地，遭人非法偷倒大批事業廢棄物。（讀者提供）

    宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處私有山坡地，遭人非法入侵偷倒大批事業廢棄物，因不遠處有農業灌溉使用的小埤湖，外界擔心污染農業用水。縣府環保局昨派員勘驗，估計堆置廢棄物至少三十噸，將配合警方偵辦追查元凶。

    宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉等地，去年底陸續遭人棄置廢棄物，宜蘭地檢署偕同縣府環保局溯源，查出來自新北市，濫倒量達上千噸，揪出涉案的環保蟑螂集團，今年四月起訴二十人；不料，事隔一年，疑似又有環保蟑螂集團到宜蘭犯案。

    這次事發地點是一處五千坪大的山坡地保育區農牧用地，黃姓地主完成整地，打算日後種植生薑，土地閒置期間，入口處設置鐵門管制；由於宜蘭連日雨勢，他擔心發生災情，前天下午上山察看，發現鐵門遭破壞，農地上被傾倒大量廢棄物。

    環保局人員初步檢視，發現是切碎後的廢塑膠混合廢棄物，尚未完成最終處理程序就被棄置，全案將依違反廢棄物清理法查辦，行為人可處一年至五年徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。

    冬山鄉長林峻輔斥責偷倒惡行與環保蟑螂沒有兩樣，請求司法單位嚴懲以儆效尤，也希望環保局協助清除廢棄物，避免造成環境污染。

