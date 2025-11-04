非洲豬瘟衝擊 宜縣擬禁廚餘養豬

因應非洲豬瘟衝擊，宜蘭縣將研議全面禁止使用廚餘養豬，圖與新聞事件無關。 （資料照）

台中梧棲養豬場非洲豬瘟事件，廚餘被推測是感染源；宜蘭縣政府表示，宜縣將研議全面禁止使用廚餘養豬，縣內目前有八十四場養豬場，使用廚餘養豬僅十場，縣府擬全面禁用以免因小失大。

84場養豬場 10場用廚餘

縣府農業處說，台中市梧棲區非洲豬瘟確診事件，是台灣首例發生於餵飼廚餘的養豬場疫情，顯示廚餘管理及生物安全落實的重要性，十月廿二日疫情發生後，宜蘭縣已即時啟動跨局處應變機制，並配合農業部公告實施禁運、禁宰與禁用廚餘。

但十一月七日政策解禁後，宜蘭縣是否要繼續使用廚餘餵飼？縣府連日來討論，昨天有了初步決定「宜縣將全面禁用廚餘養豬，朝這方向規劃」；縣府表示，全國已有很多縣市禁用廚餘養豬，宜縣有八十四場養豬場，毛豬養頭數四萬六千到五萬頭，而使用廚餘只有十場，比例並不高。

縣府指出，使用廚餘養豬有許多不可控的因素，宜縣研議禁用以免因小失大，在農業部宣佈禁用的十五天期間，中央政策是每頭豬補助三百元飼料費，縣府也在研議加碼，確定後會正式對外宣佈，希望豬農配合。至於多出來的廚餘，環保局有再利用設施，處理不會有問題，希望藉由廚餘的禁用，確保縣內豬隻安全。

