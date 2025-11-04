南亞資化場 廚餘8天製成有機肥

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布台中非洲豬瘟病毒可能來自未完全蒸煮的廚餘，雲林縣長張麗善與縣議會多名議員及各鄉鎮市農會總幹事，前往南亞廚餘資源化場會勘，並再次向中央喊話，只有永久全國禁止廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，雲林縣是全國養豬大縣，飼養頭數達一五一萬頭，議會昨總質詢，有多名議員關心廚餘養豬、防疫等問題，並前往南亞廚餘資化場考察。

雲林二〇一八年底起全面禁止廚餘養豬，每日廚餘由南亞協助去化，截至今年九月共處理約七萬七千多公噸廚餘，並從二〇二一年起至今產製約六六〇〇公噸有機質肥料「雲溉肥」，免費提供給社區、學校及民眾使用。

張麗善指出，南亞公司以科技方式縮短廚餘發酵時間，從原由九十至一八〇天縮短為八天就能製成有機肥，且沒有臭味等污染、又能轉廢為能，非洲豬瘟主要的感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，可參考雲林與南亞合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，以取代高溫蒸煮、焚化或掩埋，從源頭杜絕疫情。

