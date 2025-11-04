笁樂志工助雲縣弱勢戶 裝安全扶手

笁樂種子基金公益協會志工，利用假日到雲林為450戶弱勢家庭免費安裝安全扶手。（雲縣府提供）

笁樂種子基金公益協會志工在理事長滕治裕率領下，利用假日到雲林幫四五〇戶弱勢家庭免費安裝扶手，減少長輩或行動不便者跌倒。長輩感恩說，謝謝「扶手超人」，之後上廁所可以輕鬆站起來，也不怕摔倒。

滕治裕從事建築業多年，長期投入偏鄉服務，他發現許多民眾的家裡欠缺無障礙設備，對長輩來說很不安全，與志同道合朋友成立笁樂種子基金公益協會，專門為有需要家戶改善無障礙設施，成立至今十多年，跑遍全國各地服務。

縣府社會處長林文志指出，笁樂已連續多年來雲林服務，這次動員八十名志工，根據先前調查需要，到各家戶細心查看動線，依需求在臥室床邊及浴室馬桶、洗臉台、淋浴蓮蓬頭旁，或是有斜坡的階梯旁，安裝不鏽鋼安全扶手。

今年參與志工有不少三代同堂、全家總動員，到個案家中仔細量測、安裝後，再根據使用者的身材調整最合適位置，讓扶手使用更順手。

由於每次出任務志工有數十人參與，避免讓服務地方困擾，協會自帶伙食班，也讓志工們服務後能有熱騰騰飯菜補充體力。

