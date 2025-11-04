善化胡麻節11/8登場 1500份海鮮麵羹請客

善化胡麻節1500份海鮮麵羹大請客。（善化區農會提供）

今年度台南胡麻季產業文化活動將於十一月八日開跑，由善化打頭陣，區農會祭出消費「滿千送券」優惠，刺激買氣，更準備一千五百份「土魠魚海鮮麻油麵羹」請客，選用的食材多樣、澎湃，還有口感獨特的檸檬鹹冰棒，以及芝麻與百香果創意組合的雙色霜淇淋等新品上市，行銷地方特色。

佳里、西港、安定產區 接力行銷

台南胡麻栽種面積有上千公頃，佔全國逾七成，舉足輕重，胡麻進入採收期，各產區行銷活動接力登場，本月八日善化率先舉行，十五日佳里與西港同步展開，廿二日安定壓軸。

每年都打頭陣的善化胡麻節，在主題料理的品嘗上一向霸氣，去年是麻油芋頭海鮮粥，有豬肉、蝦子、透抽、小干貝等，還吃得到鮑魚，農會總幹事楊耿榮說，週六的活動也展現十足的誠意，「不怕你吃」。

楊耿榮昨公布主題料理菜色「土魠魚海鮮麻油麵羹」，聘請知名總鋪師展現廚藝，用料更豐富，還加入大蝦、小卷、牡蠣等頂級食材，共準備一千五百份大請客。

今年活動名為「幸胡善化．美味加麻」，除了主題料理大請客，還有胡麻油、芝麻醬等DIY體驗，並安排田香市集展售地方特產，加上精彩表演節目助興。

胡麻產品消費滿千 贈百元園遊券

楊耿榮提到，今年氣候相對穩定，胡麻收成質與量都很好，活動當天，至農食選物所與茄拔展售中心購買胡麻產品，消費滿一千元，可獲贈一百元園遊券，送完為止；善化農會還推出新款冰棒，風味類似「鹹檸七」（鹹檸檬加七喜汽水），還有芝麻與百香果的雙色霜淇淋，之前受到產量影響而缺貨的芝麻柿果子也再度上架。

善化胡麻節購買農會產品，滿千送百元園遊券。（記者吳俊鋒攝）

