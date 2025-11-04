原台南刑務所木造建築群修復 委外招商

「原台南刑務所木造建築群」委外招商，圖為刑務所A要道館。（南市府提供）

引入文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元化經營

台南市政府與中央共同投入一．六億元，為承載百年歷史的市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」進行修復工程，歷時三年多，目前主建築本體已大致修復，竣工在即，市府同步啟動委外招商，打造文化創意新聚點。

原台南刑務所木造建築群位處台南商業核心位置，歷經風雨、強震，多處構件腐朽，修復團隊秉持「舊構件保留最大化」原則，採整修與截補方式修復大型木構件。

市定古蹟 斥資1.6億歷時3年整修

施工團隊以傳統榫卯結合現代加固技術，逐一修補木節與接合處，並自「台南文資建材銀行」挑選同年代木料、屋瓦與玻璃替換，使結構更安全、風貌更接近歷史原貌。其中，四合院式「刑務所合宿」因二〇〇五年遭遇祝融，僅存部分遺構，此次修復在殘留痕跡間融入新材，兼顧歷史與功能，同時導入現代化廚房與安全系統，讓百年宿舍再度散發生活氣息。

該建築群為日治時期台南監獄職員宿舍區，有五棟市定古蹟，分區為A、B兩大範圍，A區含刑務所合宿、要道館、浴場，土地約八三八坪、建物約一九六坪；B區含所長宿舍、官舍、倉庫及相關附屬設施，土地約九一一坪、建物約一三四坪。

文資融入常民生活 開啟觀光動能

文化局長黃雅玲表示，建築群未來將採「分區招商」方式，引入多元化經營以分散風險。招商內容將提升空間彈性，開放文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元業種，尤其「刑務所合宿」與「所長宿舍」皆具備完善的餐廚空間，為後續經營者提供高度彈性，期待結合表演藝術、展覽與飲食文化，打造兼具歷史底蘊與生活美學的文化據點。

市長黃偉哲表示，「原台南刑務所木造建築群」的修復不只是古蹟保存，更是讓文化資產融入市民日常的重要里程碑。未來將持續推動古蹟活化，引入民間多元經營能量，使古蹟成為文創與觀光的新動能。

「原台南刑務所木造建築群」委外招商，圖為刑務所B官舍。（南市府提供）

「原台南刑務所木造建築群」委外招商，圖為刑務所要道館外觀。（南市府提供）

