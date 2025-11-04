高雄車站東側機車停車場 挨批動線曲折

高雄車站站東機車停車場於1日開放，遭批評動線曲折，繞好久才出得來。（張博洋提供）

高雄車站東側機車停車場於本月一日開放啟用，市議員張博洋昨視察後，形容現場動線曲折，宛如日本驚悚電影場景；對此，台鐵表示會廣納意見，作為改進參考。

高雄車站西側機車停車場位於B1層，約有一八〇席，東側停車場設於B1及BM夾層，共約六八〇席。張博洋實地勘查後指出，東側停車場位置，位於大連街與鐵道街交叉口下方，距離高雄車站主體仍有一段距離，民眾停好機車要步行前往車站時，動線曲折，他形容現場「宛如日本懸疑驚悚電影《8號出口》的場景一樣」；另也有網友酸說，停車場根本是《鬼滅之刃》「無限城篇」新副本，繞好久才出得來。

陳姓機車騎士說，站內動線只是比較遠，但不算複雜，主要是走錯了就無法回頭。張博洋認為，目前車站內部動線設計已難大幅更動，希望台鐵能透過增設明確指標與導引路線標示等方式，讓民眾能在車站與停車場間順利移動。

張博洋強調，更棘手的是深夜出入問題，根據台鐵規定，每天凌晨〇點卅分至四點，車站大廳封閉管制，民眾若在此時段停車或取車，將無法透過車站大廳進出，只能從東側機車停車場斜坡通道進出，既不方便也有安全疑慮。

台鐵︰廣納意見 作為改進參考

對此，台鐵表示會廣納意見，作為改進參考；也提醒機車停車場入口動線均為單行，西側機車停車場請由鐵道三街、建國三路四十六巷口，由南往北進入；東側機車停車場請由鐵道二街、大連街口，由北往南進入。

高雄市議員張博洋形容高雄車站站東機車停車場，有如日本驚悚電影《8號出口》。（張博洋提供）

