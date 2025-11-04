提升廚餘去化量能 高雄3管齊下

高雄市府協調內門畜牧廢水資源化中心加大去化生廚餘。（記者陳文嬋攝）

擴充現有2座堆肥場 內門畜牧廢水資源化中心增收 將興建一座生質能源廠

防堵非洲豬瘟高雄提升廚餘去化，環保局協調業者增收廚餘，並擴充堆肥場處理量能，將興建一座生質能源廠，解決廚餘去化問題。

請學校鼓勵學生惜食 廚餘瀝乾減量

台中市爆發非洲豬瘟，中央研判豬隻染疫最可能感染源為廚餘，全國目前禁止廚餘養豬，高雄廚餘每日平均處理量六十多噸，環保局推動現有二座堆肥場，從八噸擴充至廿七噸，提升整體處理量能；教育局也請學校鼓勵學生惜食，營養午餐盡量吃完，廚餘瀝乾減量。

現有內門畜牧廢水資源化中心以生廚餘果菜殘渣發酵發電，環保局協調除了每月處理果菜市場一百五十噸生廚餘，每月增收處理五十噸生廚餘；熟廚餘以堆肥、掩埋、焚化方式處理。

環保局也將推動促參BOT（興建、營運、移轉）模式招商引資，興建一座生質能源廠，總經費初估五億元，日處理量一百廿噸，預計明年完成評估規劃招商，興建期二至三年，解決廚餘去化問題，還能轉化為綠能，達到循環經濟。

麝香豬躺路邊 農業局對飼主開罰

近日民眾於楠梓都會公園附近發現一隻麝香豬躺在路邊睡覺，農業局查出為民眾飼養的寵物豬，認定已移出飼養場域，依違反《動物傳染病防治條例》規定，開罰五萬至一百萬元，強調寵物豬也不得任意移動或外出活動，以免受罰、增加染疫風險。

因應非洲豬瘟疫情，全國豬隻禁運禁宰至十一月七日，衝擊以豬肉為主的餐飲業，高雄開業超過五十年的南豐魯肉飯先是店休六天，十月卅日復業，由於禁宰豬肉延長，無法使用溫體豬肉料理，公告暫以合法冷凍豬肉供應。

因無法收廚餘暫時僅提供外帶，無法內用，再度公告自強夜市本店休業至十一月七日，建工店亦從十月卅日公休至十一月七日。

高雄驚見麝香豬躺路邊睡覺，市府查出是寵物豬將開罰飼主。（記者陳文嬋攝）

