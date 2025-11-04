普發1萬商機 議員促屏縣府提對策

屏縣墾丁及小琉球進入旅遊淡季，隨著政府即將普發全民一萬元現金，業者準備祭出優惠方案爭取商機。（記者陳彥廷攝）

政府即將普發全民一萬元，屏東縣議員李世斌昨天質詢指出，高雄及台南市政府陸續推出配合措施刺激消費，屏東縣有七十八萬多的縣民，七十八億元的龐大金流是刺激地方經濟的契機，屏東縣政府應提出對策，將消費力留在屏東，別讓高雄、台南等縣市搶走。

78億元金流 留住消費力

屏縣府行政暨研考處長鄞鳳蘭表示，到今年底前屏東將陸續推出許多活動，可望能吸引全國各地民眾參與，帶動消費。

李世斌議員，台北市已編列超過三千萬元推動「大禮包」抽獎活動，台中、台南、高雄也陸續推出購物節、演唱會與觀光促銷方案，積極搶攻普發現金帶來的消費力，屏東鄰近高雄與台南，若縣府未提出對應政策，縣民消費外流將難以避免。

此外，暑假及十月連假過後，屏縣墾丁及小琉球等國旅熱門景點進入旅遊淡季，隨著政府即將普發全民一萬元現金，當地旅遊業者準備祭出優惠方案爭取商機，也希望政府能提出配套措施，吸引遊客到屏東消費及住宿。

墾丁及小琉球業者將祭出優惠

屏東縣觀光會總幹事吳炫東指出，冬季是國內旅遊淡季，業者對政府普發一萬元的刺激消費措施相當期待，並積極設計優惠方案，要將遊客吸引來屏東，爭取商機，因難得機會，希望政府能推出相關的配套計畫，讓業者能全面投入。

大鵬灣國家風景區管理處指出，今年十二月將辦理許多活動，第一週先由鐵人賽打頭陣，接著一連三週登場的青洲灣派對，還有卡丁車、無人機及鵬灣大橋煙火等活動，並配合東港「建鎮八十週年」舉辦打卡換好禮等活動，在普發一萬元後，將協調旅遊業者祭出各式優惠方案如住宿費打折、市集消費券等，吸引人潮。

