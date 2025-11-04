輔導農村再生 台東行銷慢經濟

融合許多原民文化的生活物件，如今成為精美又實用的文創品。（記者劉人瑋攝）

台東縣政府主辦的「台東農再執行成果露出活動—慢村台東。山海日常」活動昨登場，以「慢村台東」為主題，展出各社區與村落以當地物產製作的精美小物及美食，包括融合原民文化的生活物件變身文創品（見圖，記者劉人瑋攝），呈現近年農村再生的成果與生活樣貌。

台東縣政府表示，台東農村社區在「農村再生輔導計畫」及「台東農村總合發展計畫︱眺村跳村特色農遊輔導計畫」的推動下成果豐碩，從產業發展、文化保存到環境營造，每個社區都以行動累積改變的力量，讓農村不僅是生活的所在，更是承載希望與夢想的地方。

縣府農業處指出，今年活動以「慢村台東。山海日常」為主題，串連五大篇章，從「日常的開端」揭開序幕，到「晨曦好開端」、「白日巧工藝」、「午後豐收成」與「日暮饗美宴」，最後延伸至「慢村趣生活」，以展示與美食的多重形式，展現台東農村生活的完整樣貌。

縣長饒慶鈴表示，「慢村台東」不僅是一句口號，更是一種生活態度，放慢腳步，走進日常，才能看見台東山海之間的真善美，台東縣政府的「慢經濟」施政方向，以「慢村台東」作為未來農村永續發展的核心願景，盼透過各地鄉鎮的協力合作，整合地域特色與產業資源，強化農村品牌行銷。

