    謝國樑擬找建商合建市政大樓 挨批送市產

    2025/11/04 05:30 記者陳昀、俞肇福／綜合報導

    民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷昨召開記者會，質疑基隆市長謝國樑推翻前朝政策，擬以全國首創的合建方式興建新市政大樓，不僅涉有品質與資安疑慮，更是將公有土地分送給建商，呼籲謝國樑懸崖勒馬，停止新市政大樓合建都更。

    基隆市府︰公辦都更 依法合規

    吳崢說，基隆市府預定興建新市政大樓，但謝國樑推翻前朝政策，企圖以合建方式將市府持有土地讓給建商，而合建後因空間分予建商，市府自用空間恐不足，侵害原新建大樓目的，影響政府運作效率，對市民權益損害甚大，籲基隆市府懸崖勒馬。

    對此，基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府辦理新市政大樓公辦都更一切依法合規辦理，基隆港務分公司在基隆市都有類似案例。未來將爭取最優的共負比，讓好廠商來競標，價高者得，為市民爭取最大權益。呂謦煒進一步反擊說，哪有說還沒開始招標就出現弊案？同時，基隆新市政大樓合建都更也有廉政平台全程監督，請大家放心。

    鄭文婷表示，謝國樑市府用全國首創的合建方式，新市政大樓所能分回樓地板面積不到六千坪，市府員工十年間成長近一倍，已無法容納市府全部局處，竟還要將土地分給建商，謝國樑說能夠容納所有局處完全在說謊。

    鄭文婷指出，其中基隆市衛生局長期佔用部立基隆醫院大樓用地，基隆醫院六月份發函要求衛生局搬遷，衛生局上週竟發函府內各局處，徵詢提供集合辦公處，現在基隆市衛生局散落在五個地方辦公，質疑為何謝國樑不將衛生局容納到新市政大樓，卻急著要把土地與建商合建。

    稱全國首創 議員︰跳過議會監督

    鄭文婷說，謝國樑市府打著都更名號，實則跳過議會監督、跳過行政院審核。根據「基隆市市有財產管理自治條例」第十二條規定：「非公用不動產之處分，應經基隆市議會議決，報請行政院核准後辦理。」謝國樑想把市產送建商已違反規定。基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理，請謝國樑勿將廉政平台當擋箭牌，停止新市政大樓合建都更。

