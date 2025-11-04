為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《北市》非洲豬瘟補助「一市兩制」 議員籲攤集場納入

    2025/11/04 05:30 記者董冠怡、孫唯容／台北報導

    因應非洲豬瘟疫情，全國禁宰、禁運令延長至十一月六日，台北市政府日前宣布公有零售市場六三三攤豬肉攤免收一個月租金之外，加碼補助每攤一萬元，其他受間接影響一四三四攤含豬肉的雜貨及飲食類，可依停業日數申請租金減免；不過議員顏若芳、苗博雅昨在市議會財建部門質詢指出，現行補貼政策忽略如夜市等攤販集中場攤商，「一市兩制」顯有不公。市府產業發展局長陳俊安回應，會請市場處針對非公有市場攤商研擬補貼措施，十一月六日前提出檢討方案。

    市場處統計，台北市攤販集中場（簡稱攤集場）共四十七處，包含萬華及中山區各八處、大安區六處，士林、中正與松山各四處，大同、文山和北投區各三處，內湖區二處、信義與南港區各一處，合計四二一〇攤，其中有一〇六攤販賣豬肉，一攤營業、其餘停業。

    顏若芳指出，倘若加上受到波及的雜貨、飲食攤商，粗估潛在影響總數恐達一千四百攤。公有市場有政府作後盾，租金相對低廉，反觀攤集場攤位多向私人地主承租，租金壓力更重，同樣面臨無豬可賣、無生意可做的非常時刻，租金減免及萬元補貼卻僅限公有市場，被排除在紓困之外的攤集場的攤商情何以堪，要求市府不應有差別待遇。

    市場處研擬補貼措施

    苗博雅說，中央的豬肉攤補助沒有分公有、民間，只要列管在案都有補助，市府為何要指定「你當我們租客，我們才要補助」，建議就台北市登記或列管有案、因疫情而停業的豬肉料理業者，研擬支持方案，不要去區分公有或非公有市場。

    陳俊安回應，會請市場處針對非公有市場攤商研擬補貼措施，這一、二天會有明確答案；市場處補充，研議規劃相關減免及補貼方案中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播