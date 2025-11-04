翡翠水庫下游淨水場裝光電板 北水處︰水質安全

前台北市長柯文哲任內，已於翡翠水庫下游的長興淨水場裝滿光電板。（北水處提供）

台北市議員張斯綱、曾獻瑩上週先後於市議會質詢指出，中央連續三年發函台北市政府，詢問翡翠水庫能否裝設太陽能光電板，市長蔣萬安表示「絕對不准」，但有網友發現，前市長柯文哲任內於翡翠水庫下游的長興淨水場裝滿光電板；對此，長興淨水場管轄單位台北自來水事業處昨天澄清，光電板是設在原有屋頂之上，並無接觸淨水設施水體，故不會影響自來水的水質，用戶用水安全無虞。

蔣萬安︰翡水禁設光電板

張斯綱、曾獻瑩先前質疑，經濟部水利署為達光電績效，罔顧大台北六百萬人的飲水安全，自二〇二二年起連續三度來函，要求台北市政府盤點翡翠水庫是否可設置太陽能光電板，還要提供無法設置的理由，試圖將太陽能光電板「插旗」大台北地區飲用水源地，今年可能還會再來問；蔣萬安說，絕對不准翡翠水庫裝設光電板，一定會堅持讓市民飲用乾淨的水。不過，有網友質疑，早在柯市府時期，就已在長興淨水場加蓋屋頂上，建置太陽能光電板，總面積約二萬餘平方公尺，以「上游不准裝，下游淨水場裝好裝滿」調侃蔣萬安。

長興淨水場 柯文哲任內裝設

北水處說明，長興場淨水設施原為露天設計，因鄰近北二高聯絡道，易受落塵影響，為提升水質穩定，啟動池頂加蓋工程，於淨水池上方設置單斜屋頂，四周均有隔牆，並於屋頂配置集水天溝進行排水作業。

北水處提到，屋頂加蓋完工後，公開招租屋頂空間，由民間廠商規劃設置「屋頂型設施」太陽能發電系統，得標廠商設置及維管，建造的太陽光電系統與淨水設施完全無接觸，而且屋頂設有集水天溝，雨水經收集後導向場區雨水排放系統；廠商清洗太陽能板作業均使用清水沖洗，未使用化學清潔劑，也不會流入淨水設施。

據了解，長興淨水場池頂太陽光電系統，二〇一九年五月完工啟用，總裝置容量約二．一三百萬瓦，預計年發電量可達二一三萬度，響應當時台北市政府和經濟部的太陽光電政策，落實綠能永續。

