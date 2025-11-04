《北市》殯葬業轉移二殯 議員爆疑違規營業

北市第一殯儀館拆除後，周邊林立的殯葬業者轉移二殯。 （記者孫唯容攝）

質疑巧立名目申請營業登記 市府︰禮儀業者大樓規劃在二殯同側

北市第一殯儀館拆除後，周邊林立的生命事業、會館、骨灰罈或棺木等業者開始轉移陣地，北市議員耿葳揭露，殯葬業者疑似陸續轉移到二殯周邊，不少業者恐巧立名目違規申請營業登記，也有房東藉此調高租金換殯葬業者進駐，當地里長蘇偉彬也說，大量殯葬業深入社區讓里民苦不堪言。殯葬處長張世昌表示，黎元停車場改建為禮儀業者大樓雖已胎死腹中，但市府仍持續規劃興建，預定建在懷愛館園區同側周邊土地，明、後年共編四〇八萬，公開招標先期規劃方案。

房東調高租金 趕走小生意換殯葬業

耿葳昨在市議會質詢表示，根據《台北市土地使用分區自治條例》規定，殯葬服務業僅允許設置在部分商業區及保護區，另《殯葬管理條例》規定單獨設置靈堂、禮廳等必需距離學校、醫院、幼兒園三百公尺以上，懷愛館附近多為住宅區，以及和平高中、大安國小，殯葬相關業者根本難以「合法進駐」，目前懷愛館附近現存的禮儀業者，大多是違反土地分區管理規定的業者。張世昌表示，目前二殯對面的臥龍街一八八巷可合法設立，安居街僅部分區位可開設殯葬業，今年共稽查廿五次，發現兩家從新北來的殯葬業者違法開設殯葬禮儀服務業，已依法裁罰共十二萬元，業者均以搬遷，只要查獲違法營業，將依法裁罰六萬至卅萬罰鍰。

耿葳指出，目前在二殯對面做小本生意的民眾向她陳情，有人在合約未到期就被房東解約，或是調高租金，告訴他們「請去其他地方經營，因為殯葬業者將要進駐」，她質疑有部分殯葬業者巧立營業項目，以公司登記模式進駐到二殯周邊，要求主管機關商業處、殯葬處立即取締改善。

殯葬處稽查25次 2業者違法開設罰12萬

張世昌說，常態稽查若發現有店面裝潢，稽查人員就會提醒房東不可讓殯葬業者開設，只要一開門營業就開罰，後續也會持續稽查，若是以其他名目販售殯葬相關產品，如骨灰罐、棺材等也同樣認定違法裁罰。

張世昌也表示，原本規劃要以黎元停車場改建為禮儀業者大樓，因為居民反對而胎死腹中，不過市府依然規劃要興建，預定建在懷愛館園區同側周邊，有考慮在園區內的地，或是水處的地，目前在園區內的機率偏高，明年將招標先期規劃，分兩年編預算，共編四〇八萬，透過專業的廠商完整規劃。

里民苦不堪言 里長︰每週都接到陳情

黎元里里長蘇偉彬說，自己每週都接到好幾次陳情，里民大多都希望殯葬業者不要深入社區，光是從一殯開始拆除，就有不少業者移往二殯，讓里民苦不堪言，後續禮儀業者大樓改成與二殯園區同側，這樣是「一條龍，非常好」，相信里民都願意支持。

北市議員耿葳（右）揭露，一殯殯葬業者轉移二殯，疑巧立名目申請營業登記，要求市府取締。（翻攝北市議會直播）

