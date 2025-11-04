擬砸2億在鹿港「蚊子公園」蓋宗教文化館 彰縣議員批本末倒置

彰化縣鹿港生態公園廿三年前花一億元打造，迄今撕不去「蚊子公園」的標籤。（資料照）

彰化縣鹿港生態公園在廿三年前耗資一億元打造，迄今仍撕不去「蚊子公園」的標籤。彰化縣政府計畫砸二億元在此興建「宗教文化館」，引發縣議員高度質疑，議員李成濟表示，設館定位應該先界定清楚；議員藍駿宇也強調，興建展館地方都歡迎，但是地點選在公園，真是「本末倒置」。

彰化縣政府民政處表示，為呈現寺廟文化多元宗教風貌，計畫在鹿港興建宗教文化館，目前挑定佔地約二．八公頃的鹿港生態公園，基地選在亞太渡假村後方將使用一千坪以內土地。

民政處指出，今年先動用預備金三百五十萬元進行可行性評估，就地點、展示內容等部分進行評估，至於工程經費，預計為二億元，將分四期編列，明年先編列預算三千萬元。

藍駿宇表示，縣府要蓋展館應該要有完善規劃，尤其是挑選的地點竟然在公園，令人覺得「本末倒置」，公園應該就是公園才對。

李成濟強調，宗教文化館的設館方向與定位不清楚，也說不明白，就要進行可行性評估，讓人難以理解。

