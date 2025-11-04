加強防疫！南投3斃死豬送驗 2場陰性1化驗中

台中爆發非洲豬瘟疫情，禁宰、禁運延長為十五天，南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永昨天表示，從一日開始，縣內只要有中型豬死亡即送驗，目前已有三處養豬場三頭死亡豬隻送驗，其中兩場均為陰性，另一場已抽血初篩送中央化驗中。

縣議員簡峻庭昨在議會質詢指出，台中爆發非洲豬瘟疫情，南投縣緊鄰台中市，更應加強防疫，不能出現破口，也要做好疫情發生時的防處沙盤推演，萬一出現案例才不會手忙腳亂，也才能避免疫情擴大。

唐佳永答詢說，全國各地目前沒有第二例非洲豬瘟疫情傳出，但中央防疫措施越來越嚴格，縣府也配合中央戰戰兢兢執行防疫工作，正針對全縣七十九處養豬場進行第三輪疫調，且從一日開始，縣內只要有大於三十公斤中型豬死亡，就會依規定送驗，目前已送驗兩場，均為陰性，草屯昨也有養豬場通報豬隻死亡，已派員抽血初篩送中央化驗中。

縣府農業處長蘇瑞祥也表示，萬一發生非洲豬瘟案例，縣府一定會依照中央制定的SOP處理，否則會有行政疏失、甚至刑事等相關責任，不會掉以輕心。

南投縣農產運銷公司總經理周義雄說，疫情爆發後，該公司加強建物與設備清消工作，運豬車與化製車進出都必須通過消毒隧道，若七日能恢復豬隻拍賣，將加強防制豬隻與運豬車的交叉感染。

