    首頁 > 生活

    台中廚餘全面改焚化 首日未見排隊

    2025/11/04 05:30 記者陳建志、歐素美／台中報導
    台中市回收的廚餘昨天起改送至文山焚化爐焚燒，現場未見廚餘車大排長龍的狀況。（記者陳建志攝）

    文山、后里及烏日焚化廠 垃圾車、廚餘車進廠順暢

    台中爆發非洲豬瘟後中央下令全國禁廚餘養豬，市府以掩埋方式處理引發民眾質疑，昨天起改將廚餘送往后里、文山及烏日焚化爐焚燒，記者昨天前往文山、后里及烏日焚化廠，未見大量垃圾車及廚餘車排隊，但民眾仍存質疑，要求做好管理。

    環保局︰不排擠垃圾處理量

    台中市府統計，非洲豬瘟爆發後每日廚餘平均約二六五噸，市府一開始開放十二處衛生掩埋場供倒廚餘，卻形成「廚餘海」、「燕圾湖」等疑慮，環保局緊急更改，除了保留三處掩埋場外，廚餘改送文山及烏日焚化爐焚燒。

    據環保局統計，截至二日，台中市送往焚化爐去化的廚餘佔七十四％，因后里焚化爐歲修完成，從昨天起全市廚餘一律改送進文山、烏日、后里三處焚化爐，不再送掩埋場，透過九百度高溫焚化消除民眾疑慮。

    記者昨天前往文山焚化爐觀察垃圾車、廚餘車進廠狀況，並未發現有大排長龍的情況，整體運送相當順暢；烏日焚化廠同樣未見廚餘車大排長龍，僅有約五、六輛民間和市府清潔隊的垃圾車在排隊等進廠，不過廠方人員表示，平時就要排隊等進廠，昨天並沒有特別多；新加入的后里焚化廠同樣未出現廚餘車大排長龍的景象。

    民眾仍存疑 要求做好管理

    市府環保局表示，從昨天起所回收的廚餘分給三處焚化爐焚燒處理，焚化廠並開闢專門的傾卸通道供廚餘車倒廚餘，和一般壓縮式垃圾車分開，強調焚化爐垃圾處理量也未因此受到排擠，但不少民眾仍對此存疑，要求做好管理。

    台中市回收的廚餘昨天起改送至烏日焚化爐焚燒，現場僅見壓縮式垃圾車排隊，未見廚餘車大排長龍。（記者陳建志攝）

