鼬獾狂犬病案例增 中市議員促設聯防平台

台中市除了爆發非洲豬瘟，先前太平區在七月間還出現三例鼬獾狂犬病，對此，民進黨市議員張玉嬿痛批民眾對市府的防疫已失去信心，尤其狂犬病屬於人畜共通傳染病，讓居民更憂心，但台中市衛生局卻無遭咬傷或預防相關指引訊息，要求市府成立跨局處的台中市「人畜共通聯防平台」，並加強宣傳。

副市長黃國榮表示，狂犬病問題長年都有在處理，呼籲民眾不要過度憂心，至於台中市人畜共通聯防平台則牽涉較多業務，將研議討論；衛生局表示，狂犬病為第一類法定傳染病，截至三日國內無確診個案，會加強宣傳，若遭疑似染病動物咬抓，應儘速至中市十六家醫院急診就醫。

議員張玉嬿、王立任、黃守達、謝志忠表示，今年七月太平區出現三例鼬獾狂犬病，十月又爆發非洲豬瘟危機，引起大眾對動物疫病擔憂，更對市府處理豬瘟應變能力產生疑慮。

張玉嬿指出，市府近期對非洲豬瘟的處理，已讓公信力崩盤，太平區山區民眾很擔憂新增三例鼬獾狂犬病，市府處理會不會又慢半拍？自身安全有沒有保障？市民對市府應變能力感到極度不信任。

張玉嬿說，狂犬病發作後，若未適時診治，致死率是百分之百，是一場公共衛生危機，理應由農業局與衛生局共同負責防疫監測與風險溝通，卻僅有農業局公布犬貓疫苗注射場次，衛生局則未出面說明人員防護、暴露後處理及就醫管道，這樣的防疫體系如何讓人安心？

