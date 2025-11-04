《處理豬瘟荒腔走板》環保基金當旅費 中市環局3年出國花178萬

台中市議員周永鴻批評環保局防疫不力，卻編環保基金爽玩。（記者蘇金鳳攝）

明年編117萬考察德國、丹麥 周永鴻要求全刪 環局︰業務需要 依規出訪

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，民進黨市議員周永鴻昨天在市議會表示，環保局在此一事件中一連串處理不當，而他也發現，中市環保局從二〇二三到二〇二五年的三年間，出國考察、開會等行程旅費花費高達一七八萬元，明年也從環保基金編列一一七萬元前往德國考察，是畢業旅行嗎？在考察什麼？要求環保局自行全數刪除。

請繼續往下閱讀...

3年出國9次 遍佈各大洲

環保局表示，依照「台中市政府及所屬機關學校公教人員出國及赴大陸地區案件處理要點」，因公出國旅費可由市庫或基金負擔，環保局受邀出訪或參加國際會議與活動，確因業務需要，且有助推動空氣污染防治國際交流及合作，出訪成果也都依規提列出國報告，資訊公開透明。

文山焚化爐改建 延宕多年

周永鴻指出，環保局面對文山焚化爐改建工程延宕多年、全台最大垃圾山大里掩埋場未解，還有非洲豬瘟疫情衍生的廚餘危機處理都荒腔走板，但是二〇二三到二〇二五年，環保局共有九次出國行程，足跡遍佈歐洲、美洲、亞洲和大洋洲，二〇二三年花費約六十一萬元，其中一個行程參訪日本焚化爐；二〇二四年花費約四十八萬元，有參訪新加坡空污相關設施行程；二〇二五年參訪紐西蘭環境教育，雖仍在決算，估計約花費六十八萬元，合計旅費約一七八萬元，其中共計從環保基金用了一百三十萬出國，明年更誇張，環保基金直接編列超過一一七萬元考察德國、丹麥。

最大垃圾山 大里掩埋場未解

周永鴻強調，環保局兩度赴新加坡、一次參訪日本觀摩焚化爐，但文山焚化爐改建案仍延宕至近期才完成決標，開工時間仍未定，且對廠商回饋條件一再退讓，而大里掩埋場未解，淪為全國最大垃圾山，環保局出訪韓國行程也觀摩過不只一處掩埋場，仍看不出改善方案，新加坡和韓國考察行程都有觀摩廚餘處理，即便如此，面對非洲豬瘟禁餵廚餘，應變仍毫無章法，出國行程只是爽玩，無助市政，質疑利用環保基金編列高額出國預算，是把基金當成小金庫，他將要求全面刪除。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法