    首頁 > 生活

    APEC企業峰會 酷澎發表AI驅動願景

    2025/11/04 05:30 記者高嘉和／台北報導
    自2022年至2024年，Coupang酷澎已在APEC地區投入超過30億美元，用於擴展AI創新及其他先進技術。 （資料照）

    美國科技公司Coupang酷澎於二〇二五年APEC企業領袖高峰會上發表主題演講，闡述其運用人工智慧（AI）技術重新定義未來商務，並支持美國在AI及先進技術領域持續領先全球的願景。自二〇二二年至二〇二四年，Coupang酷澎已在APEC地區投入超過三十億美元，用於擴展AI創新及其他先進技術。

    Coupang酷澎全球事務長Robert Porter表示：「作為美國科技公司，Coupang酷澎正透過AI及先進技術推動美國出口、協助企業成長，並鞏固美國在全球AI競賽中的領導地位。我們已在亞太地區投入數十億美元，發展AI技術、機器學習、先進機器人、智慧物流、雲端運算等創新。」

    自二〇二二年至二〇二四年，Coupang酷澎在亞太地區的AI及先進技術投資已超過三十億美元。其世界級的端到端物流系統結合AI驅動服務，重新定義全球供應鏈，提供顧客更低價格與更快速的配送體驗。

    AI技術的應用使Coupang酷澎能夠預測顧客需求、規劃最有效率的配送路徑，並透過無人堆高機、分揀機器人等AI優化物流。這些創新讓顧客享有前所未有的服務體驗。Coupang酷澎的創新不僅推動美國與貿易夥伴之間的商務往來，也展現科技如何在全球經濟中創造新機會；Coupang酷澎的AI創新也為社會創造大量就業機會，推動美國商品與農產品出口、支持中小企業成長。

