高溫假有譜！氣象署修法納入災害性天氣

中央氣象署擬修氣象法，將「高溫」列入「災害性天氣」，各單位可依此擬訂高溫出勤標準，甚至放高溫假。圖為炎熱高溫下，老師帶領學生們在操場上熱身。（資料照，記者李惠洲攝）

氣候變遷影響，台灣高溫日數呈增加趨勢，中央氣象署擬修氣象法，將「高溫」列入「災害性天氣」，各單位可依此擬訂高溫出勤標準，甚至放高溫假，預計本月會預告修法草案兩個月，後續報行政院送立法院審議。

本月預告草案2個月

氣象署統計，台北市二〇二三年達卅五度以上有卅四天，二〇二四年五十六天，今年目前已達五十二天。

請繼續往下閱讀...

氣象法中「災害性天氣」定義，除了颱風、豪雨、強風、低溫、乾旱等，立委提出修法草案新增「高溫」。立委洪孟楷質詢要求，氣象署應訂高溫假標準，讓勞工相關單位可依循。立委李昆澤認為，高溫災害攸關勞工安全，應加緊腳步推進。

交通部支持高溫假修法方向，不過氣象署長呂國臣強調，氣象署僅提供更詳細高溫訊息，要做出何種調適措施由各單位決定，不同業別狀況各異。交通部次長林國顯說明，所謂「高溫假」不一定是整天，調適措施也不一定是放假，有可能是幾小時暫時休息或進室內停止高溫下勤務。

放假決策由地方自訂

另外，颱風天停班停課現由地方政府決定，但洪孟楷表示，地方是以氣象署資訊作為主要決策依據，若放假決策權回歸氣象署，可降低地方首長壓力。不過呂國臣回應，停班課決策不只看氣象，還要考量生活圈、水電等環境因素，並非氣象署僅憑資料就能決定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法