為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高溫假有譜！氣象署修法納入災害性天氣

    2025/11/04 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署擬修氣象法，將「高溫」列入「災害性天氣」，各單位可依此擬訂高溫出勤標準，甚至放高溫假。圖為炎熱高溫下，老師帶領學生們在操場上熱身。（資料照，記者李惠洲攝）

    中央氣象署擬修氣象法，將「高溫」列入「災害性天氣」，各單位可依此擬訂高溫出勤標準，甚至放高溫假。圖為炎熱高溫下，老師帶領學生們在操場上熱身。（資料照，記者李惠洲攝）

    氣候變遷影響，台灣高溫日數呈增加趨勢，中央氣象署擬修氣象法，將「高溫」列入「災害性天氣」，各單位可依此擬訂高溫出勤標準，甚至放高溫假，預計本月會預告修法草案兩個月，後續報行政院送立法院審議。

    本月預告草案2個月

    氣象署統計，台北市二〇二三年達卅五度以上有卅四天，二〇二四年五十六天，今年目前已達五十二天。

    氣象法中「災害性天氣」定義，除了颱風、豪雨、強風、低溫、乾旱等，立委提出修法草案新增「高溫」。立委洪孟楷質詢要求，氣象署應訂高溫假標準，讓勞工相關單位可依循。立委李昆澤認為，高溫災害攸關勞工安全，應加緊腳步推進。

    交通部支持高溫假修法方向，不過氣象署長呂國臣強調，氣象署僅提供更詳細高溫訊息，要做出何種調適措施由各單位決定，不同業別狀況各異。交通部次長林國顯說明，所謂「高溫假」不一定是整天，調適措施也不一定是放假，有可能是幾小時暫時休息或進室內停止高溫下勤務。

    放假決策由地方自訂

    另外，颱風天停班停課現由地方政府決定，但洪孟楷表示，地方是以氣象署資訊作為主要決策依據，若放假決策權回歸氣象署，可降低地方首長壓力。不過呂國臣回應，停班課決策不只看氣象，還要考量生活圈、水電等環境因素，並非氣象署僅憑資料就能決定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播