防範非洲豬瘟 廚餘落實蒸煮最有效

台灣防範非洲豬瘟疫情，政府設下多道防線，從邊境檢查、食品抽檢到廚餘蒸煮，不幸仍在十月爆發首例疫情，幸目前僅台中梧棲養豬場有病毒，未擴散到其他地方，非洲豬瘟中央災害應變中心昨發現，從結果看「廚餘落實蒸煮」最有效，不過，是否全面禁廚餘養豬，則有待檢視環境及社會衝擊等層面影響最小，再後續研議。

全國廚餘約六成用於養豬產業，如今爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調分析發現，梧棲養豬場未落實蒸煮廚餘，且吃廚餘的肉豬，死亡率高達卅九．三％，而吃飼料的仔豬及種豬等死亡率僅二．五％，兩者相差十五．七倍，最終推論「廚餘是風險最高的可能感染源」

全面禁用廚餘養豬待研議

面對廚餘養豬的染疫風險，中央應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，過往政策是禁止廚餘養豬，但例外可經地方政府核發廚餘再利用許可，條件是養豬場規模達二百頭以上，且廚餘餵豬前要高溫九十度蒸煮一小時以上。

疫情期間農業部全面禁用廚餘養豬，未來是否落實全國禁用？陳駿季表示，如能做到業者蒸煮廚餘即時上傳監控、地方政府落實稽查、相關法規完備等三大前提，才能啟動廚餘養豬，將持續輔導豬場轉型，但須給廚餘養豬戶緩衝，同時要考慮廚餘後續處理能否完善，否則恐製造環境議題。

行政院政委陳時中也說，從這次經驗來看，很清楚最後一道防線「安全蒸煮」有做到，其他問題相對沒這麼嚴重，如起司多孔但多層疊加也可阻攔；廚餘養豬跟廚餘去化，待環境部跟農業部一起討論，要對環境、社會衝擊最小。

