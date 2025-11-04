台中市府擅入豬場清消 中央延後採樣

國軍日前派員到梧棲養豬場進行清潔消毒。 （陸軍十軍團提供）

非洲豬瘟首例發生在台中梧棲養豬場，經台中市政府二次清消都驗出病毒殘留，中央派出國軍在十月卅到卅一日跨夜廿四小時清消，原待消毒液乾了之後要在昨日採樣，但中市府前日竟有人員擅闖豬場再度噴灑消毒液，農業部獸醫所昨表示，觀察至昨下午五點，地面還未完全乾燥，未達採樣標準，將另擇期採樣。

消毒液未完全乾燥

有在豬病研究近卅年的不具名專家表示，消毒水的作用就是要透過其中含有的氧化劑讓病毒的蛋白質失去作用，只要病毒蛋白質中的核酸確實氧化，透過PCR檢測就會呈現陰性，但若消毒水沒有確實乾燥就採檢，消毒水含有的氧化劑就會讓PCR試紙失效，即使環境仍是陽性，在試紙卻會呈現陰性，也就是所謂的「偽陰性」。

農業部要求市府提出完整報告

農業部長陳駿季前日痛批中市府人員擅闖豬場清消的行為「魯莽」、「自走砲」，影響後續防疫時程；中市府則初步調查是動保處人員誤解組長指令，才導致擅闖並執行清消。陳駿季昨再表示，台中市有成立地方應變中心，指揮官是市長盧秀燕，發生此情形，應由台中應變中心詳細調查，並非簡單一兩句話「誤會、誤聽」，中央會要求地方提出完整報告。

據了解，執行清消的鄭姓人員是動保處執行防檢署計畫所僱用的臨時人員，按日計薪，經費由防檢署全額補助，民進黨中市議會黨團多位議員昨提出質疑，進養豬場清消如此大事，一個臨時人員若無上頭交代，怎敢擅自行動，要求市府究責，並批盧秀燕在處理防疫種種荒腔走板，民眾對市府已失去信心，要求盧道歉並下台。

立法院民進黨團昨天也舉行記者會，痛批萬一解封延宕，全國豬農損失誰來買單，「盧媽媽妳要怎麼來面對？」

台中市副市長黃國榮強調，此事不應發生卻真的發生，市府難辭其咎，防疫過後會全面且從重究責。

