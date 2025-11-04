自由日日Shoot》廚餘違規分讓、未掌握流向 梧棲豬農、清潔隊釀禍

廚餘違規流用及違規分讓示意圖

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，昨天非洲豬瘟中央災害應變中心公布疫調，顯示未蒸煮完全的廚餘為最大可能病毒來源，但疫調也發現，梧棲養豬場豬農涉嫌違規分讓廚餘給其他豬場，梧棲清潔隊也未確實掌握廚餘流向致違規流用至其他豬場，恐有疏失。

蒸煮機4月就壞了 議員質疑稽查矇混

另外，疫調指出豬農的蒸煮機四月份就壞了，民進黨市議員江肇國質疑，中市府明明說五月、七月、十月都有去現場稽查沒問題，難道都沒有看到機器壞掉？老農在矇混，難道環保局稽查也在矇混嗎？公務員廢弛職務，局長又公開說謊，是有法可辦的。環保局長陳宏益則表示，環保局員工是否只用電話詢問，未到現場稽查，會再檢討、查察。

分讓涉申報不實 最重可罰300萬元

中市府表示，豬農若私自分讓廚餘，造成後續申報不實，將依廢清法查辦，最高可處三百萬元罰鍰。環保局說明，廚餘是由得標的梧棲養豬場自行載運，並非由梧棲清潔隊送運，由於梧棲養豬場每次載運廚餘均有簽名，已調閱監視器追查，若養豬業者涉及冒名未如實申報，同樣可依廢清法裁處，最高可罰三百萬元。

另針對梧棲養豬場五月起廚餘蒸煮照片上傳次數就出現異常，且補傳照片多為十月拍攝、而非五月，地檢署已啟動調查是否涉及偽造文書，市府環保局表示，依動物傳染病防治條例及飼料管理法規定，最高可罰三百萬元。

梧棲養豬場豬農曾說豬隻只吃梧棲清潔隊提供的廚餘，但疫調發現該場使用的廚餘除了來自梧棲清潔隊外，還有鄰居與自家的廚餘。農業部次長杜文珍指出，梧棲清潔隊廚餘來源是梧棲地區民生廚餘，為掌控廚餘去向，招標後的廚餘只能給單一養豬場，但比對車號發現進出清潔隊載運廚餘的不只梧棲養豬場車子，進一步查到廚餘疑違規流用給飼養達千頭的C廚餘養豬場，且梧棲養豬場豬農也涉嫌違規分讓多餘廚餘給C場。

違規接收廚餘另家養豬場 檢測陰性

杜文珍說明，C場為經環境檢核的合法養豬場，經查都有按規定上傳蒸煮資料，確定廚餘都有確實蒸煮，C場多次檢驗都是陰性。另梧棲清潔隊的廚餘檢驗呈現陰性，但梧棲養豬場載運廚餘的車輛則檢出陽性。

中市環保局表示，梧棲清潔隊廚餘均依規公開標售，梧棲養豬場得標後自行派車至清潔隊部收運，並非由清潔隊送運，更無載運至C場的情形。

梧棲清潔隊廚餘承辦人員表示，合約只有梧棲養豬場，並未提供給其他養豬場，至於運廚餘的是不是同一家養豬場，則要問梧棲養豬場；至截稿前梧棲養豬場的陳姓老農都未接電話，無法取得回應。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布疫調3大結論，包括此為單一案例、未完全蒸煮廚餘為單一來源、疫情無擴散跡象。右起為農業部長陳駿季、行政院政委陳時中及農業部次長杜文珍。（記者羅沛德攝）

