冬季農產豐收 高雄11月推3場活動行銷

甲仙大田社區「女神將翎」結合傳統神將與現代舞蹈。（記者陳文嬋攝）

隨著冬季腳步臨近，高雄農產品邁入一年中最熱鬧收成時節，白玉蘿蔔、橙蜜香蕃茄、天使哈密瓜、蜜棗等代表作物陸續登場，農業局每月將推出不同主題的農村嘉年華、型農周年慶及城市咖啡節等，邀請民眾相揪來感受高雄農業的魅力。

農村派樂地 大遠百登場打頭陣

高雄市農業局本月先推出三場盛會，包括農村嘉年華、型農週年慶及高雄咖啡節等，展現高雄農業豐饒成果，今天將由「高雄農村派樂地RURAL PARTY」在大遠百登場打頭陣，三十個農村社區推出好物市集、文化表演與互動體驗，社區也組團演出，包括甲仙大田社區「女神將翎」，融合傳統神將與現代舞蹈；日光小林社區「大滿舞團」，以原鄉能量與青春舞步傳達對土地熱愛；美濃廣德社區展現傳統「客家八音」深厚底蘊；旗山圓富社區「青草搖滾樂團」，以創新曲風詮釋在地故事，展現熱情活力。

型農週年慶 50青農特色農產展

型農週年慶則於八至九日在愛河畔登場，五十名青農帶來特色農產品等，其中陳立言榮獲神農獎，元榆牧場品牌成立十週年，推出「衝浪雞」限定雞肉料理，攜手多家人氣餐飲業者，從農產市集、畜產教育到互動遊戲一應俱全，更結合野餐區、音樂與表演，打造城市野餐派對。

高雄咖啡節 食農教育認識在地味

農業局還將攜手觀光局、原民會，二十二至二十三日在凹子底公園舉辦高雄咖啡節，集結六十家世界冠軍、在地原鄉咖啡職人，舉辦咖啡講座與DIY體驗，提供專業咖啡知識解說、試飲等，更推出咖啡食農教育，帶領民眾認識高雄咖啡。

