    首頁 > 生活

    屏東南島文化節 千人圍舞同樂

    2025/11/02 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    原住民委員會主委曾智勇與部落青年人參與千人圍舞。（記者葉永騫攝）

    原住民委員會主委曾智勇與部落青年人參與千人圍舞。（記者葉永騫攝）

    屏東南島文化節昨在屏東縣民公園登場，共有四十八個部落青年及吐瓦魯等外國青年參與，今年以「湧動的靜流 Silent Currents, Rising Tides」為主題，並且進行千人圍舞，呼應南島文化跨越山海、持續湧動的精神，現場還有結合部落文化、藝術展演、工藝市集、生活體驗等，打造成為原住民族最具代表性的文化盛會。

    原民會主委曾智勇表示，感謝吐瓦魯、菲律賓等外國代表參加，他強調，下個月在來義鄉舉辦世界原住民運動會，南島十一個國家都會來參加，希望原住民愈來愈團結，愈來愈好。

    屏東縣長周春米指出，南島文化節是由收穫慶典轉變而來，藉傳統祭儀、競技與青年參與展現山海文化，不僅象徵感恩天地，更展現對自然與生命的敬畏，強化對傳統文化的認識與傳承，同時激發國內外青年對台灣原住民族文化的關注與理解，推動文化的復興與創新。

    南島文化節設置近八十攤市集，有在地手工藝品、文創小物、特色飲食、部落料理與地方品牌，還舉辦千人圍舞，由部落青年帶領共舞，象徵代際連結與共享文化，隨音樂、食物與地方文化搖擺，享受悠閒的屏東南島生活。

