屏東客庄培力班結訓 辦桌展成果

屏東大夥房共食平安宴，源自客家習俗「食福」。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣第二期「客庄產業培力班」在屏東客家文化中心舉辦結訓典禮暨成果展，二十一位來自農產加工、餐飲、文創等領域的業者，歷經八堂品牌經營與AI應用課程洗禮，不僅精進個人事業，更攜手打造「屏東客庄大伙房」學習平台。縣長周春米稱讚學員展現創業者的勇氣與韌性，期許秉持「團結、好客、堅忍、冒險」的客家精神，讓屏東客庄產業持續成長。

典禮以「伙房」為概念，舉辦客庄平安宴，由第一屆學長「何家宴席餐廳」第三代何育才掌廚辦桌，學長姊回娘家圍坐交流，現場溫馨如開放的家。七十六歲最年長學員黃英妹分享，課程中一句「食物最打動人的不是配方，而是情感」點醒她，讓傳統「客家粄」從點心昇華為家族記憶的載體。北漂二十多年返鄉的阿璋法式烘焙創辦人黃俊璋笑說，老師上課「盯得很嚴」，扎實內容助他從科技業轉型健康烘焙。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，學員不畏路途遙遠、年齡差距，六龜業者遠道而來，七十六歲黃英妹活到老學到老，異業結合理念更催生新產品，為屏東客庄注入活力。課程邀品牌專家張勝鄉、「晨間廚房」創辦人黃義升擔任班導師與班主任，兩位客家子弟將「屏東大店長」經驗傾囊相授。

縣府客家事務處指出，結訓非終點，而是合作起點。「屏東客庄大伙房」如一間敞開門窗的燈塔，為懷抱夢想的創業者留一盞燈，體現客家團結好客精神。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法