勤出國考察 台東議員質疑綠能未見成效

台東縣政府推動綠能成效在縣議會定期大會飽受議員質疑，議員批勤於出國考察，未見成效；縣府強調，中央政策初期未充分進行社會溝通與配套規劃，導致部分地區出現民眾抗爭與開發亂象，縣府均努力解決，但能否加速達成總體綠電佔比，有賴中央相關單位訂定符合民眾與產業界期待的政策與推動方案。

縣府指出，積極研商開發縣管河川小水力發電的可行性，今年七月，縣府主動參與經濟部水利署召開的「縣市管河川小水力發電潛能案場盤點作業討論會議」，並在會中積極爭取中央小水力潛能案場盤點工作補助經費。

縣府：配合中央政策加速佔比

縣府表示，打造台東成為投資綠電的最佳場域，並加速達成全縣綠電佔比六十％的目標，台東每年用電量約十億度電，金崙地區地熱業者如順利完工商轉發電，預計明年下半年整體綠能設置總發電量將進一步提升，助力台東實現綠電佔比目標。

縣府說，地方政府在綠能政策中主要負責土地使用准駁及設備登記等行政程序，主要獎勵措施及大型案場審核權限屬於中央，能否加速達成總體綠電佔比，端賴中央相關單位訂定符合民眾與產業界期待的政策與推動方案，縣府將持續配合中央政策。

