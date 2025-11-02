NSO自由之聲 致敬一代報人林榮三

「自由之聲」音樂會向一代報人林榮三致敬。（記者胡舜翔攝）

緬懷林榮三為台灣民主、社會公益努力奉獻的精神

今年是「自由時報」創辦人林榮三逝世十週年，財團法人林榮三文化公益基金會與NSO國家交響樂團合作，昨日晚間在台北國家音樂廳舉辦「自由之聲」音樂會，除向一代報人林榮三致敬，也藉此緬懷並延續林榮三畢生奮鬥、為台灣民主及社會公益努力奉獻的精神。

林榮三家族成員 出席聆賞

林榮三的夫人及子孫們都出席聆賞音樂會演出，秉承林榮三低調作風，家族全員提早一小時齊聚音樂廳，在布置了大型看板的水晶燈大廳，一起留下難得的大合照。

精彩人生照片牆 眾人瀏覽

孫子們對著回顧林榮三畢生事跡的照片牆，討論爺爺生前做過的事，包括他對家人的愛、他帶著妻子及子女一起參加守護台灣運動，他在金融及建設事業有成之後，短暫從政且毅然投入辦報為台灣民主發聲的理想，還有從不間斷支持文化與公益活動的精神。

林榮三創立的聯邦建設、聯邦銀行及「自由時報」，在其後代繼承之後皆秉持其精神用心經營。昨晚音樂會廣邀企業好友、員工及親友們共同參加，許多員工特別從台灣各地前來參加，被照片牆上的故事吸引仔細瀏覽，還有人帶著外國友人以英文述說介紹每張照片背後的事跡。

音樂會上半場開場演出由林榮三文化公益基金會委託旅美作曲家陳可嘉新創曲目《生路》，樂曲從林榮三先生奮鬥精神發想，描繪林榮三一天的生活節奏，從清晨開始奮鬥，到深夜仍思考台灣的未來，最後在光榮與成就中落幕。流動的音樂層次如記憶般交織，民歌式旋律傳遞溫度與人性，激昂段落象徵其堅韌性格與創造力。

主辦單位也在舞台兩側播放林榮三相關奮鬥事蹟影像，不少觀眾深受感動與啟發，在曲目換場時紛紛翻閱節目冊，仔細閱讀關於林榮三的介紹；第二首曲目《莫札特C大調第四十一號交響曲》演畢，中場休息前的謝幕，指揮林勤超送上驚喜，對觀眾說他與樂團要演出鄧雨賢作曲、蕭泰然改編的《望春風》，向林榮三致謝也致敬。

鋼琴家丹尼斯．科祖金演出 掀起高潮

音樂會下半場，請到出生於俄羅斯但在西歐成長並聞名世界的鋼琴家丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin），樂團共同呈現《布拉姆斯降B大調第二號鋼琴協奏曲》，這首作品介於鋼琴協奏曲與交響曲之間，鋼琴與樂團共同編織出一個充滿情感對比與壯闊高潮的音樂宇宙，呼應林榮三奮鬥的精神與對台灣的愛。

丹尼斯．科祖金受訪時表示，俄羅斯音樂家這幾年在國際上受到很多挑戰，他想藉此次音樂會表達，即使他出生於俄羅斯，他同樣重視民主價值，也非常重視文化的保存與傳承，很開心能參加這場意義特殊的音樂會，也感謝主辦單位的邀請。

「自由之聲」音樂會向一代報人林榮三致敬。圖為指揮家林勤超。 （記者陳奕全攝）

