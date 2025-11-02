為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「筆比劍更有力」 文學界追思本土作家吳景裕

    2025/11/02 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    吳景裕（陳雷）紀念追思會昨日在成大台文系館台文講堂舉行。（記者洪瑞琴攝）

    吳景裕（陳雷）紀念追思會昨日在成大台文系館台文講堂舉行。（記者洪瑞琴攝）

    旅居加拿大醫師、台語與西拉雅文學重要作家吳景裕（筆名陳雷）今年六月病逝，享壽八十六歲。本土文化團體昨天在成功大學台灣文學系館舉辦追思會，文壇友人齊聚緬懷他對台灣文學的深遠貢獻。

    吳景裕出生台南麻豆，是前總統陳水扁夫人吳淑珍的堂兄。陳水扁出席追思會表示，堂兄的「筆比劍更有力量」，他在台北市長時推動中正紀念堂轉型、介壽路更名凱達格蘭大道，以及倡議二二八轉型正義等理念，都受到堂兄文學精神的啟發。雖因父母期望他成為醫師，吳景裕仍堅持文學創作，常自勉：「台語有音就一定寫得出來。」

    台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮、吳景裕遺孀張明美與多位文學界人士出席追思會。成大台文系教授蔣為文指出，吳景裕代表作包括《美麗ê樟腦林》、《永遠ê故鄉》、《無情城市》及《最後ê甘蔗園》，其中《百家春》為戰後首部正面書寫二二八事件的長篇小說，《鄉史補記》則以台南西拉雅族歷史為主軸，耗時六年完成。吳景裕以醫者之眼與文人之筆，深刻描寫台灣社會與族群歷史，為台語文學奠下不朽基石。

