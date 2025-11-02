女足抽血換學分案 台師大撤銷周台英博士學位

台師大女子足球隊事件，當事教練周台英（中）因違反學術倫理，遭撤銷博士學位。（資料照，記者方賓照攝）

國立台灣師範大學女足抽血換學分案續燒，昔日有「木蘭女足一姐」之稱的周台英，在被解聘之後，也失去博士學位。

台師大昨晚說明，周台英的博士學位論文「運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響」被檢舉涉有學術倫理疑義，學校調查確實違反「人體研究法」及學術倫理，情節重大，故撤銷周台英的博士學位。

教育部也表示，依「學位授予法」規定，大學撤銷學位後，應通知其他專科學校、大學及相關機構，台師大今年十月將撤銷周台英博士學位及註銷博士學位證書之事項函知教育部，台師大函文說明，調查結果確認周台英博士學位論文之研究對象涉及未成年受試者，且屬人體研究未依法送審，亦未取得受試者知情同意書，違反「人體研究法」及學術倫理，情節重大，決議撤銷博士學位。

周台英除被註銷教練資格，台師大已將她解聘、無法請領退休金，國科會也追繳相關計畫補助款三二六萬元，且因涉及詐欺、侵占等罪遭司法調查中。

