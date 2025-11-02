台灣硬體傲視全球》蕭美琴：資料創新是未來新動能

副總統蕭美琴昨出席「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」並致詞、頒發傑出貢獻獎。（記者吳亮儀攝）

副總統蕭美琴昨日參加「第三十屆大專校院資訊應用服務創新競賽」時表示，台灣有很多硬體領域發展已舉世共睹，但光有硬體不夠，資訊應用、資料創新領域是下一個世代經濟成長不可少的動能。

大專校院資訊應用服務創新競賽昨在台大綜合體育館舉行決賽，蕭美琴致詞時表示，這項競賽走過卅年不容易，這些年國家提供給學生們創新競賽、學習的機會越來越多，「讓超過卅年前在學校念書的人特別羨慕，主辦單位持續堅持到現在，很佩服這使命感」。

蕭美琴表示，謝謝主辦單位卅年來培養老師、學生、評審，提供創新溫床，讓很多好主意發展成新模式，「有一些主意能商業化、事業化，還能賺錢，過程中可能遇到顛簸，不是每個創新都順利，可能跌倒，但從中茁壯會更具韌性」。

蕭美琴也指出，台灣過去很多已有很多硬體領域舉世共睹，全世界都很信任、讓台灣產業有爆發力，出口產值、股市都有新突破，但只有硬體是不足的，「資訊應用、資料創新領域，是下一個世代經濟成長不可少的動能」，她鼓勵學生們，持續在世界上發揮不可或缺的角色。

