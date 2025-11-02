感謝鏟子超人 觀光署推花蓮旅宿補助

光復鄉災區至今仍有五名罹難者失聯，花蓮縣消防局表示，縣府可支付怪手油料，後續也將辦理開口契約，配合家屬意願進行開挖。（花縣消防局提供）

九月底花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖潰流，導致光復鄉被泥流淹沒。交通部觀光署昨日宣布推出「旅宿1+1」方案，以及消費就可參加抽獎活動，持續到明年二月廿八日止。

「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿，規劃花東旅程。活動即日起到明（二〇二六）年二月廿八日止，推出兩種方案，旅館套裝兩人兩晚優惠價四九九九元，民宿套裝兩人兩晚優惠價三八〇〇元。

立榮航空也加碼「出鏟回饋價」搭配住宿專案享台北︱花蓮「雙人」來回機票三三九九元（十二月底前，不分平假日）；旅客請於訂房前確認相關內容。

觀光署同時推出「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」，明年二月廿八日前，只要在東區觀光圈East of Taiwan合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿五百元，可登錄發票參加抽獎。在花蓮光復鄉消費的旅客還可加碼抽獎，有機會獲iPhone 17與台糖住宿券各一名。詳情可上活動網頁（eastoftaiwanthankyou.com）、花東縱谷國家風景區管理處官網（https://www.erv-nsa.gov.tw/）。

光復鄉災區至今仍有五名罹難者失聯，包括自強路高姓民眾、佛祖街三三六巷陽明交大退休的高教授、當天在佛祖街菜園工作的林姓夫妻檔及佛祖街張姓老婦。花蓮縣消防局長吳兆遠說，縣府可支付民間怪手油料，後續也將辦理開口契約，配合家屬意願進行開挖。

鏟子超人請安心

衛福部3次免費諮商今上路

衛福部昨宣布「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」，為救災人員與志工，提供一年內每人三次免費心理諮商，成為「鏟子超人」的安心後盾。

