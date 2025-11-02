黃昆輝基金會民調／國中教師AI素養相對低 教育部：師培課程導入AI應用

黃昆輝教授教育基金會今開記者會公布中小學教師AI素養民調結果，董事長黃昆輝（左二）呼籲政府發展完整的國家數位教育政策。（記者林曉雲攝）

迎接AI浪潮，老師準備好了？黃昆輝教授教育基金會昨日發布民調指出，教師雖具備AI知識基礎，但自認應用AI於教學和專業發展不足，未能熟練運用AI工具輔助教學，其中，國中教師和年長資深教師的AI素養相對低，期待政府有完整的國家數位教育計畫。

教育部昨說明已開發教育生成式AI工具「因材網生成式AI學習夥伴（e度）」，也推動「國中教育階AI素養教學前導計畫」，成立「智慧教育師培聯盟」，結合全國廿九所師培大學、各地方教育局及中小學，建立AI學科教學知識架構，已建置卅七所研究基地學校，並在師培課程中導入AI應用。

請繼續往下閱讀...

黃昆輝說，參考聯合國教科文組織去年發布「教師AI素養分類架構」，就「AI基礎與應用」、「AI教學法」、「AI專業發展」、「AI倫理」、「AI人本思維」五大指標，編製廿五項AI素養問卷，有效樣本中小學老師三六〇五人。

黃昆輝表示，調查發現教師將AI落實於教學或專業發展上力有未逮，尤其是引導學生用AI自主學習及以AI進行差異化教學更不易，協助教師將AI知識轉化為實際教學，是當務之急。對照新加坡將AI納入課綱，美國融入各科，日本納入跨領域教學，我國朝向AI大國前進之際，政府應支持中小學教師學習善用AI。

台中教育大學校長郭伯臣表示，我國教師在數位教學有自信且表現佳，但生成式AI是新工具，大家不用悲觀，台灣AI教育在國際屬前段班，AI教學法原就困難，建議加速研擬校長、教師、學生AI素養架構，研發國家級教育AI工具。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法