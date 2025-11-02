中市府證實：死豬化製單 三聯數字都不同

台中市副市長鄭照新證實梧棲豬的化製廠三聯單，甲、乙、丙3張單子的數字都不同。（記者蔡淑媛攝）

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，斃死豬數目出現落差，化製廠三聯單中疑有塗改痕跡、斃死豬頭數兜不攏，外界憂心斃死豬流出。除已知甲聯有塗改，台中市副市長鄭照新昨日證實甲、乙、丙聯的數字都不同，目前仍在交叉比對，也將該案送檢調。至於紀姓獸醫直指，自己遭施壓背鍋。鄭表示，會再釐清。

全案移送檢調

中市府對非洲豬瘟的疫調說法一變再變，多處疑點引來外界撻伐，其中梧棲案場十天死亡豬隻從一一七、一一六頭，更正為七十八頭，又傳出化製廠三聯單中疑似有塗改痕跡，斃死豬頭數不符，農業局日前行文到雲林縣府調閱到聯單釐清。

為防範斃死豬流入民生消費市場，農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，並持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交農業局動保處，由於化製三聯單是透過複寫，甲乙丙三聯的數字理應一致，但該豬場三聯單數字卻都不同。

台中沒有化製廠，斃死豬送往雲林縣化製廠處理去化。對於梧棲豬場的化製三聯單數字相異，除甲聯已知遭塗改，鄭照新昨表示，甲、乙、丙聯數字都有落差，由於化製廠與化製廠防疫管理機關都不在台中，要跟縣市索資，須再交叉比對才能完整呈現，該案也會交給檢調比對、核對。

另該場特約獸醫師紀又銘未到場也沒被通知豬生病，卻因其執業登記地點在龍井，跨區到梧棲執業，被台中市府依違反「獸醫師法」裁罰。其在臉書發文遭農業局長施壓，前日防檢署認為應先釐清、不適合直接開罰；防檢署副組長余俊明指，獸醫是否違法要看中市府調查結果，開罰權責也在市府。

