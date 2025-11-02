為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市府證實：死豬化製單 三聯數字都不同

    2025/11/02 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市副市長鄭照新證實梧棲豬的化製廠三聯單，甲、乙、丙3張單子的數字都不同。（記者蔡淑媛攝）

    台中市副市長鄭照新證實梧棲豬的化製廠三聯單，甲、乙、丙3張單子的數字都不同。（記者蔡淑媛攝）

    台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，斃死豬數目出現落差，化製廠三聯單中疑有塗改痕跡、斃死豬頭數兜不攏，外界憂心斃死豬流出。除已知甲聯有塗改，台中市副市長鄭照新昨日證實甲、乙、丙聯的數字都不同，目前仍在交叉比對，也將該案送檢調。至於紀姓獸醫直指，自己遭施壓背鍋。鄭表示，會再釐清。

    全案移送檢調

    中市府對非洲豬瘟的疫調說法一變再變，多處疑點引來外界撻伐，其中梧棲案場十天死亡豬隻從一一七、一一六頭，更正為七十八頭，又傳出化製廠三聯單中疑似有塗改痕跡，斃死豬頭數不符，農業局日前行文到雲林縣府調閱到聯單釐清。

    為防範斃死豬流入民生消費市場，農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，並持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交農業局動保處，由於化製三聯單是透過複寫，甲乙丙三聯的數字理應一致，但該豬場三聯單數字卻都不同。

    台中沒有化製廠，斃死豬送往雲林縣化製廠處理去化。對於梧棲豬場的化製三聯單數字相異，除甲聯已知遭塗改，鄭照新昨表示，甲、乙、丙聯數字都有落差，由於化製廠與化製廠防疫管理機關都不在台中，要跟縣市索資，須再交叉比對才能完整呈現，該案也會交給檢調比對、核對。

    另該場特約獸醫師紀又銘未到場也沒被通知豬生病，卻因其執業登記地點在龍井，跨區到梧棲執業，被台中市府依違反「獸醫師法」裁罰。其在臉書發文遭農業局長施壓，前日防檢署認為應先釐清、不適合直接開罰；防檢署副組長余俊明指，獸醫是否違法要看中市府調查結果，開罰權責也在市府。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播