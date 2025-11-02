為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    化學兵清消24小時 梧棲養豬場明三度採檢

    2025/11/02 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    防檢人員昨同步赴梧棲案場畜主住家採檢十個樣本，全為陰性。（中市府提供）

    台中梧棲廚餘養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，經兩次清消後仍驗出病毒，由於現場髒亂遠超過預期，出動一一五名國軍與化學兵及中市動保人員共一五七人次，現場清潔消毒超過二十四小時才完成，預計明天再前往第三次採檢。與豬場相通的畜主住家採檢十個樣本，全為陰性。非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍指出，目前疫情仍鎖在該豬場，全國未見其他案例。

    畜主住家10處樣本皆陰性

    由於該豬場已經清消二次仍採檢出病毒，若第三次清消再驗出病毒，是否考慮圍場焚毀？杜文珍表示，環境樣品檢測是作為清消強化參考，仍要從整體監測狀況做判定。

    目前疫情仍鎖在該豬場

    杜文珍提到，案例場與豬農住家相鄰，豬農家中雖沒採檢到病毒核酸，但提醒豬場主人不要「趴趴走」，民眾也不要到案例場與豬場住家。案例場要恢復成清淨區，至少要三個月，希望大家不要造成疫情缺口，全台所有豬農對自己的豬場一定也都要重視清消。

    國軍十月三十日晚上九點半前往台中梧棲豬場清消，豬場髒亂不堪，豬糞與污水結成厚達十公分高的污泥層，必須以人力刮除，一一五名國軍、化學兵在三十一日晚上九點半才完成消毒，整整奮戰廿四小時。

    杜文珍表示，消毒後藥物要在現場浸漬、與環境交互作用，產生消毒效果，獸醫所預計周一將再前往採檢，如果確認陰性，七天後會再二次採檢。

    農業部畜牧司副司長周志勲補充說，國軍與化學兵清理從內到外，包括攤物、廚餘的殘渣及屠宰區高床下長年累積的豬糞污泥，全都清理，污水溝也放鹼片清消，化學兵現場清消，第一輪進行噴煙、第二輪再以噴霧仲用高規格消毒藥劑，消毒就花上一、二小時，最後一趟再重複檢查清理，確保全場清消。

    梧棲案例豬場髒亂遠超過預期，尤其豬糞與污水結成厚達10公分的污泥層，出動上百人次國軍與化學兵，現場清消超過24小時才完成。（軍方提供）

