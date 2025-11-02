非洲豬瘟第3階段防疫啟動 化製場斃死豬百分百採檢

農業部防檢署動物防疫組組長林念農（中）表示，即日起至11月6日展開第3輪防疫強化措施，包括：持續第2階段所有防疫策略、化製場斃死豬100％採檢及落實養豬場生物安全。（記者黃宜靜攝）

若疫情未擴散 7日可望解除禁運禁宰

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心昨日指出，即日起至十一月六日啟動第三輪防疫措施，除延續第二階段所有防疫策略外，也將百分之百採驗化製場斃死豬，並落實養豬場生物安全；若疫情未擴散，有望在十一月七日解除禁運、禁宰措施，但禁止廚餘養豬政策則須在完成四個前提下，才會解禁。

廚餘養豬 達成4前提才解禁

農業部防檢署動物防疫組組長林念農指出，第二輪防疫措施，包含分級查訪全國五四四二場養豬場、擴大追查關聯場都已完成，全為陰性。

請繼續往下閱讀...

農業部長陳駿季說明，載運斃死豬的車輛，只要進入化製廠後都會抽檢五隻斃死豬，出現疑似症狀的斃死豬更要採取百分之百的採檢，希望能深入追查是否有其他潛伏案例；同時，第三階段將再次把生物安全指引給所有豬農，讓豬農了解規範與準則，也會將第二階段訪視豬場時，針對豬農對生物安全防護較常忽略地方，協助豬農確實施行。

陳駿季指出，六日前是關鍵時刻，若確認其他縣市養豬場無非洲豬瘟病毒，順利的話，十一月七日可以解除禁運禁宰。

至於禁止廚餘養豬政策還不會同步解禁，陳駿季表示，需達成四項前提，包括全台養豬場聯合稽查沒問題、蒸煮設備採即時動態監控、廚餘蒸煮法令完備以及廚餘去化處理完善後，才會重啟廚餘養豬政策。

陳駿季強調，目前所有證據都顯示疫情並未擴散，若第三輪仍然只有台中梧棲養豬場有病毒，未擴散至其他縣市，該案場仍禁止養豬，其他案場原則上可於七日後解除禁運、禁宰。

如果順利在七日讓活豬進場拍賣，絕對不會放任豬農想要拍賣就拍賣，現因禁運禁宰而無法順利拍賣的豬隻約卅五萬至卅九萬頭間，農業部已啟動規劃，將以登記方式總量管制屠宰量，規劃一天約三萬頭，以穩定市場秩序；必要時，也會透過冷凍方式協助進到冷凍系統，後續再視市場需求釋出。

有信心可在3個月後清零

此外，依據世界動物衛生組織（WOAH）指引，我國要恢復到疫情清淨狀態，至少要在完成撲殺、清場及監測後三個月，才能提出「恢復非疫區」申請；台大獸醫所兼任助理教授李淑慧指出，目前的防疫策略正確，且疫調、疫情圍堵情形佳，按照目前的防疫策略進行，有信心可以在三個月後清零，但最重要的還是全民配合，按照規範進行，才能盡速清零。

中央非洲豬瘟應變中心第三輪防疫強化措施重點。（農業部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法