    首頁 > 生活

    基隆電動機車補助明年喊停 挨批施政短視

    2025/11/02 05:30 記者盧賢秀／基隆報導

    3年送出2.4萬輛 不到原規劃5萬輛的一半 議員轟「倉促收場」

    基隆市長謝國樑最重要的政見「公益青年就業電動機車」補助案，實施三年送出了二萬四千輛電動機車，不到原先規劃五萬輛的一半，市府決定申請到今年十二月止，明年將喊停。市議員批喊得很大聲卻倉促收場，顯然缺乏財政規劃。

    謝國樑︰受財劃法影響 只能實施到年底

    基隆公益青年就業電動機車補助案實施以來，引起相當多的爭議，包括政策朝令夕改、放寬條件「大撒幣」、民眾漏夜排隊等諸多亂象。市議員吳驊珈等人關心電動機車補助案還做得下去嗎？謝國樑表示，受《財劃法》影響，只能實施到年底，明年暫停申請，未來若有更多預算，會恢復開辦申請。

    張顥瀚︰與城市發展效益脫節

    環保局長馬仲豪表示，市府因為財政拮据，幾經考量，明年總預算中未再編列電動機車補助，但不會影響到先前申請含有電池月租補助的民眾，預估到年底總共補助二萬四千輛左右。

    陳冠羽︰暴露缺乏財政規劃

    民進黨市議員張顥瀚表示，編了十多億元公帑，市區空污、交通擁擠與停車問題並未實際改善，電動機車政策看似風光，實際上卻與城市發展效益脫節。

    無黨籍市議員陳冠羽認為，政策設計從一開始就缺乏財政規劃，政策中止完全暴露謝國樑施政的短視與欠缺長遠藍圖。「喊得大聲、收得倉促」將成為這項政策的評價；補助政策不應成為基隆低碳轉型的唯一手段，青年需要的，是有長期承諾與持續規劃的政策。

    韓世昱︰政策無法持續很可惜

    國民黨市議員韓世昱表示，青年電動機車補助案對許多年輕人有很大的幫助，也符合中央政府「淨零碳排」政策，卻因為中央政府變更補助科目影響財源，讓政策無法持續，非常可惜。

