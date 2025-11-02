北市防水閘門補助 今年申請僅227件

台北市從去年起全額補助設置防水閘門，今年申請案件卻驟減，台北市議員顏若芳質疑宣導未落實。（北市民政局提供）

台北市從去年起全額補助設置防水閘門，今年申請案件卻驟減，台北市議員顏若芳質疑宣導未落實；民政局表示，防水閘門申設補助有條件限制，採鼓勵性質，去年補助創新高，今年至今只有二二七件，會持續鼓勵民眾申請。

議員疑宣導未落實 民政局︰鼓勵申請

台北市面對極端氣候的短延時強降雨，造成建築物積淹水風險增加，去年開始全額補助防水閘門裝設。民政局統計指出，二〇〇五年至二〇二三年的申請案件數總計七〇五件，包含二〇〇六年一〇六件、二〇〇七年二五三件、二〇〇九年六六件、二〇一〇年廿二件、二〇二一年二五〇件、二〇二二年八件，二〇二四年申請件數一〇三三件，今年統計至九月卅日僅二二七件。顏若芳質疑市府未落實宣導，導致今年申請件數大幅下滑。

請繼續往下閱讀...

民政局說明，鼓勵曾有淹水紀錄的淹水戶、水災災害潛勢區域或有受災之虞，有居住事實的合法建築物申設防水閘門，依公所訪定市價全額補助，各區公所除在官網、各里公布欄或區里舉辦的各類活動宣導外，也有書面通知符合資格的對象。

民政局說明，經公所及里鄰系統強力宣導後，二〇二四年共一〇三三件申請創新高，超過二〇〇五年至二〇二三年總和的七〇五件；今年至今僅二二七件，將持續鼓勵市民踴躍申請，讓生命及財產安全多一道防護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法