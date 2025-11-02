急煞、濃菸車 「好孕專車」爆司機參差不齊

台北市議員黃瀞瑩接獲陳情，指搭「好孕專車」像抽獎，碰上的司機素質參差不齊。（資料照）

議員接獲陳情指駕駛有情緒暴躁的、也有暖心的 搭車像抽獎

台北市長蔣萬安推動「好孕專車」，照顧孕婦懷孕及孕後期間行的安全，準媽媽、台北市議員黃瀞瑩接獲陳情，指搭「好孕專車」像抽獎，碰上的司機素質參差不齊，有情緒暴躁的司機會急煞，讓她差點吐出來，也有暖心司機會體諒讓她慢慢來；網路上也有孕婦抱怨搭到「濃菸車」，讓孕吐更嚴重。社會局長姚淑文表示，正與Uber洽談合作，借鏡Uber對優良駕駛的評量、獎勵機制。公共運輸處表示，司機若被投訴態度不佳屬實，累犯會被納黑名單，不得接「好孕專車」。

社會局︰借鏡Uber對駕駛評量機制

台北市「好孕專車」自二〇二三年起推動，補助設籍台北市孕婦及配偶、非本國籍孕婦。每胎補助八〇〇〇元，結合台北通派發孕婦證及八〇〇〇元電子乘車金，單趟次最高補助二五〇元，可使用至預產期後六個月。

懷孕民眾︰碰上猛加速 會讓人不舒服

黃瀞瑩指出，「好孕專車」司機素質參差不齊，曾接獲民眾陳情，搭「好孕專車」像在抽獎，司機時好時壞，可能搭到情緒暴躁的司機，突然急煞，讓她差點吐出來，也有暖心司機會體諒讓她慢慢來。去年懷孕的王小姐認為「好孕專車」是很棒的政策，希望再加碼，也提及會碰上急煞、猛加速等駕駛，讓人非常不舒服。社群平台上也有許多孕婦反映搭到「濃菸車」，讓孕期間感官較敏感的孕婦孕吐加劇。

黃瀞瑩指出，蔣萬安當年宣稱「好孕專車」是全國補助金額最多的縣市，效期也最長；但現在桃園提升補助達九〇〇〇元，新北市明年要加碼至九〇〇〇元，呼籲市府提高獎勵金至相同金額，使用效期延長至產後七個月。另對新住民配偶，更要加強多語化的宣導。

公運處︰先觀察 累犯就列黑名單

姚淑文表示，正與Uber洽談合作，盼能提高車輛數，讓孕婦叫車更便利，同時增加有兒童座椅的車輛，營造更友善環境。同時借鏡其作為美商大企業對優良駕駛的評量、獎勵機制。公運處表示，各計程車隊會有乘車滿意度調查，若有乘客反映搭乘不適，會向車隊釐清，並請車隊將駕駛列觀察名單，累犯就列黑名單。

議員喊補助加碼 社會局要再評估

社會局補充說明補助金，其他縣市多不是實支實付，而是以券扣抵，孕婦實際可能未使用到九〇〇〇元；台北市實支實付，孕婦可以完整享用八〇〇〇元補助。是否提高補助或延長效期，會視使用狀況來評估，同時開啟規劃多語言宣導文宣。

