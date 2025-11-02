《財劃法增213億》邱臣遠標榜零負債 議員諷執政無能

新竹市代理市長邱臣遠把零負債當施政報告亮點，市議員楊玲宜諷市府有錢不會運用規劃，是執政無能最佳範例。（擷取自楊玲宜臉書）

楊玲宜認為邱對城市建設沒想法 有錢不會用 只會還債 難怪施政吊車尾

新竹市代理市長邱臣遠日昨在市議會施政報告，除議會大會再度上演不給議員提問局面，邱臣遠更以零負債做施政亮點，市議員楊玲宜諷竹市因財劃法修正，多了二一三億預算，但市府不會運用規劃，拿卅億來還債，是執政無能的最佳範例，感嘆首長無能對城市沒有想法，難怪施政滿意度總是吊車尾。

邱臣遠日昨以「零負債、發現金、穩經濟、強社福、拚建設」幸福五環做為明年施政主軸，強調施政兼顧市民福祉與城市發展，不管是社福政策或基礎建設都擴大預算比例，以「幸福生活、幸福守護、幸福未來、幸福家園、幸福暢行」五大方向，推動市政建設與社福措施。

施政報告 只說明例行性業務

楊玲宜說，市府明年度總預算歲入四六七億元，其中統籌分配款增加二一三億元，但邱臣遠的施政報告是照本宣科說明例行性業務，不見重大基礎建設與亮點，還喊出零負債的漂亮口號，真相是，竹市府多了中央超過二一三億元的大禮包，卻因無法消化預算，只好喊零負債，將多的歲入全數還債。早在財劃法通過前，市府三年已透過歲出賸餘還債超過六十八億元，卻未還稅於民。如今財劃法增加超過百億，就算比照中央，普發現金一人一萬、還稅於民，竹市財源都綽綽有餘。

抨擊愛老津貼看得到用不到

荒謬的是，邱臣遠拋出要照顧未領有安老津貼長輩，明年要編愛老津貼，卻設限需設籍十年以上、年滿六十五歲長輩才能領，但設籍不到十年的長輩是多數族群，市府不僅誠意不足、更是欺騙長輩。市府與其喊看得到用不到的社福政策，不如思考放寬安老津貼的設籍年限、取消排富。此外新竹輕軌、大車站計畫、智慧站牌全面更新，公托中心或增設運動中心等，市府更應直接規劃執行。

