《串連最後一哩路》桃園月桃路第三標 改延伸至成功南路

串聯桃園市觀音區草漯、中壢區青埔的月桃路，「最後一哩路」第三標將改延伸至成功南路，市府工務局新建工程處正在辦理設計作業前的測量工作，明年底完成細部設計並辦理工程招標，預計二〇二七年六月配合用地取得期程開工、二〇二九年十二月完工，屆時草漯到青埔可縮短五到十分鐘路程。

草漯到青埔 將省10分鐘路程

市府因應草漯地區人口持續成長，為健全草漯重劃區往來高鐵特定區的交通路網，辦理「月桃路（桃四十二線）道路拓寬及新闢工程」，第一標自中壢山東路至領航北路，長度三．二公里，二〇二一年十月完工通車，第二標觀音廣大路至中壢山東路，長度二．五公里，去年六月完工通車。

工務局官員說，第三標今年一月廿一日核定，長度約一．五公里，用地及工程總經費約七．二七億元，原規劃從觀音區廣大路打通至成功路或福山路，考量需要辦理都市計畫變更，變數較多且時間較長，加上鄰近重劃工程完工後沒有主要聯外道路，改為延伸至成功南路，三、七月間召開兩場次公聽會，徵詢沿線地主意見及釋疑，十二月將協議價購。

目前草漯居民至青埔得先繞到廣大路再銜接月桃路，第三標完工通車後，估計可省下五到十分鐘路程；議員吳進昌認為，依據目前計畫期程，完工通車還有得等，要求工務局加快用地取得速度。

