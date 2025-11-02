劉侑芸跆拳世錦賽奪金 傳承警察父親強項

劉侑芸（左二）參加比賽後歸國，父親劉瓊地（左一）與家人都會去接機。（劉瓊地提供）

十八歲跆拳道新銳劉侑芸上個月在世界跆拳道錦標賽，為台灣踢下暌違十年的金牌，備受矚目，她的父親劉瓊地在桃園市政府警察局楊梅分局人事室服務，過去也常代表楊梅分局參加市警局的跆拳道比賽，女兒傳承他的體技能強項且奪金，同事們送上滿滿恭賀：「期待侑芸能參加亞運、奧運並連戰連勝，以楊梅警眷身分為國爭光！」

劉侑芸就讀復旦國小、平興國中、平鎮高中期間，勤學勤練跆拳道，拿回全國中學運動會、總統盃等比賽的優異成績，今年九月進入彰化師範大學並入選為國手。

侑芸十月間前往中國江蘇省無錫市參加世界跆拳道錦標賽，金牌戰遭遇土耳其好手阿克古爾（Elif Sude Akgul），首回合對手先下一城，第二回合侑芸以一記頭部旋踢扳平，第三回合她在最後八秒的上端攻擊，裁判第一時間沒給分，經教練蘇泰源提出重播輔助判決後，確定逆轉勝，殊榮得之不易。

劉瓊地說，侑芸從小看著他練習跆拳道，也產生興趣，還會纏著他要練迴旋踢，經由熟悉跆拳道運動的市農會總幹事周宗維介紹，認識宏武跆拳道館館長陳大亮，就讓侑芸從小學一年級起跟著陳訓練，外界評估女兒未來代表國家出戰亞、奧運的機會很高，他與侑芸當然也期盼有朝一日代表台灣上場為國爭光。

劉瓊地表示，侑芸的妹妹芮羽目前念小學，看到姊姊的優異成績，也跟著學跆拳道，日前在新竹市主委盃踢回金牌；他與妻子林雅貞非常支持兩個女兒「做自己喜歡的事」，知道侑芸的練習過程非常辛苦，他們從不另給壓力，遇到她難得的假日時光，一定會帶著兩個女兒到永安漁港或石門等地的海邊玩水、撿螃蟹，直到她們開心滿足才會返家。

