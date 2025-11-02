桃園航空城「配地點交」延3年 挨批詐騙

航空城尚未全面動工，目前只完成零星工程。（記者謝武雄攝）

拆遷戶不滿：從協議價購算起 接近十年才能拿回來 是健康和精神的折磨

桃園市桃園航空城區段徵收計畫原訂二〇二七年抵價地點交，有拆遷戶發現市府地政局上個月簡報裡，點交時程「大延期」到二〇三〇年，質疑「跟詐騙有什麼兩樣」？地政局航空城開發科長吳宏霖說，航空城開發採先建後拆，因安置街廓建屋期限延到明年底，導致後年起才能全面動工，至於權狀則會提前發放。

請繼續往下閱讀...

地政局：先建後拆 後年全面動工

吳宏霖表示，安置街廓的房子都蓋好遷入，原房屋才能拆除，由於住戶反映，才將期程延至明年底，屆時住戶必須完成舊屋自拆領取自拆獎金，也就是後年初才能全面動工。

另外，航空城的人民陳情案件達七十四件，明年起會進入內政部都市計畫委員會專案小組逐案討論後再送大會審議，希望明年內能完成；另外，配合地方信仰，航空城也將在十個里各規劃一處「宗教專區」，給土地公廟使用。

權狀會先發 方便地主提前作業

吳宏霖指出，配地最重要的是確定土地公告現值（不含公共設施），民眾以手上的權值交換配地，例如權值有十億點，配地公告現值有一百億元，也就是每一點可以換十元的土地，雖然第一波土地公告現值已經出來，但配合人民陳情、宗教專區規劃，會有一些微調，要等到上述因素底定後，公告現值才能定案，讓配地有所依據，但配合工程進度，會先發權狀，讓地主可以提前作業。

地政局十月廿八日舉行航空城區徵計畫進度說明會，有民眾在「航空城安置拆遷討論區」發文抱怨，指原本說二〇二七、二〇二八年配地點交，如今要拖到二〇三〇年，從協議價購算起，接近十年的時間才能拿回來，「這不是小小的行政延宕，是對所有徵收戶人生規劃的徹底背叛！是對我們健康和精神的殘酷折磨！」

何時點交 服務人員說不知道

也有拆遷戶反映，詢問點交時間，服務人員一下子說預計今年底會發公文，又說年初會開說明會，最後乾脆說不知道，一直改改改，「話都政府在說，苦都徵收戶在苦」、「跟詐騙有什麼兩樣」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法