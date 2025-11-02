為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰投交界貓羅溪河床 遭濫倒大批碎玻璃、棧板

    2025/11/02 05:30 記者湯世名／彰化報導
    二十幾袋碎玻璃被倒在貓羅溪河床，怵目驚心。（民眾提供）

    二十幾袋碎玻璃被倒在貓羅溪河床，怵目驚心。（民眾提供）

    彰投交界的貓羅溪成濫倒廢棄物天堂。有民眾到貓羅溪拍攝生態時，發現河床被傾倒大量裝潢棧板木材與二十幾袋碎玻璃（見下圖，民眾提供），怒稱不肖人士都是趁黑夜前來傾倒，且近年來貓羅溪彷彿成為濫倒天堂，遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，因位處三不管地帶，才有不明人士載廢棄物來丟棄，且還愈丟愈多，實在太誇張。

    民眾批 三不管地帶愈丟愈多

    彰化警分局表示，經積極擴大調閱周邊監視器，目前已掌握相關車輛及嫌疑人，將通知到案說明，未來也將加強貓羅溪轄區巡邏，遏止不法濫倒行為。

    民眾指出，彰化、台中與南投交界的貓羅溪自然生態豐富，成為攝影人士拍攝生態之美、釣客垂釣與外籍移工抓魚的好去處，卻也因為位處偏僻，被不肖人士盯上，近年來好幾次貓羅溪河畔被傾倒大量事業廢棄物，不僅有一般大包小包的垃圾，還有寶特瓶、保麗龍、水泥塊、紙箱、衣服、紙板、木頭等裝潢廢棄物，數量相當驚人。

    彰警：已掌握相關車輛及嫌疑人

    民眾說，由於貓羅溪沿線少有住家，屬於三不管地帶，加上可能沒有監視器，不肖人士才趁夜把廢棄物載來這裡大丟特丟，非常可惡；最近他又在貓羅溪畔發現新的廢棄物，包括大量棧板，竟然還有二十幾袋碎玻璃，研判是不肖人士利用夜間前來丟棄，不僅嚴重破壞當地環境生態，萬一有民眾前來垂釣或抓魚，極容易因此受傷，希望警察單位能加強巡邏或裝設監視器，把不肖人士揪出，並遏阻繼續亂丟廢棄物。

