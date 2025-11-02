罹癌仍看診 鹿谷衛所醫師胡錫鰹獲醫療奉獻獎

鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹（前排左二）榮獲醫療奉獻獎。（南投縣衛生局提供）

一般人三度罹癌恐怕早已病垮，但他卻仍堅守診間，用生命守護偏鄉居民健康。南投縣鹿谷鄉衛生所醫師胡錫鰹，榮獲今年醫療奉獻獎，可謂實至名歸。

六十二歲的胡錫鰹，彰化縣人，從小立志當醫師，大學如願考上台北醫學院，成為私立醫學院首批公費醫師。一九八九年胡錫鰹畢業後，開始投人水里、鹿谷偏鄉基層醫療工作。

請繼續往下閱讀...

胡錫鰹表示，偏鄉衛生所醫師除了看診外，還得兼顧公衛工作，須具備十八般武藝，從打疫苗、衛教宣導到外傷縫合、處理毒蛇咬傷、農藥中毒等，樣樣都得自己來。

為了怕耽誤鄉親看病，胡錫鰹從不請假，即便十二年前發現罹患肝癌，之後惡化為肺腺癌，去年又確診淋巴癌，他仍利用元旦等連假手術，甚至上午電療後下午又回到診間看診。

「我只是融入了這片土地，盡力做好醫生本分工作！」被問及為何能奉獻偏鄉醫療工作逾三十年？胡錫鰹說，他和所有鄉親緊密地生活在一起，像多數人一樣盡本分做好工作，談不上什麼奉獻，但很高興獲獎，能讓大家看到偏鄉醫生的價值，盼能鼓勵更多年輕醫師投入偏鄉醫療服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法