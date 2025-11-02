台中廚餘處理政策再變 明起焚化為主

霧峰掩埋場被批成廚餘湧泉，中市府緊急加厚覆土。（市議員江和樹提供）

台中市廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，廚餘掩埋卻倒成廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉，被批陷入環境災難，市府廚餘處理政策也一再轉彎，先是開放十二處廚餘掩埋場，再縮減為四處，十一月三日起又將改採焚化為主，僅保留一處文山掩埋場，環保局強調，疫情期間大眾對廚餘掩埋有疑慮，決定加大焚化量，絕非掩埋場不合格。

環局：掩埋被質疑 加大焚化量

對此，環境部副署長林左祥強調，防疫期間緊急應變時，廚餘採焚化與掩埋都可以，尊重地方依實際去化量能決定，但排擠到垃圾焚化，要做好打包暫置或掩埋，不能裸露堆置，影響環境衛生。

請繼續往下閱讀...

針對霧峰掩埋場廚餘坑被批溢流、湧出廚餘噴泉，環境部也表示，廚餘水份太高，已要求地方政府加厚覆土到三十公分，壓實掩埋，對此，副市長鄭照新昨表示，覆土已加厚到五十公分以上，掩埋場下也有不透水布，並加強排水設施，無積水狀況，覆土後如有土壤液化，能以木屑及稻殼拌土吸水，或加高覆土。

熟廚餘7成採取焚化 3成掩埋

環保局目前有十二處掩埋場處理廚餘，其中九處已完成覆土，還有三處運作中，統計台中每日廚餘量三、四〇〇公噸，其中生廚餘一一〇公噸送外埔生質能源廠處理發電，熟廚餘約三〇七噸，七成採取焚化，三成掩埋。

環保局主秘江明山表示，現階段焚化是民眾最放心的處理方式，十一月三日起，后里焚化廠全廠啟動，加入調度焚化廚餘，全市廚餘將以焚化為主，文山掩埋場備用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法