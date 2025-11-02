為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    豬瘟衝擊廣 中市議員籲豬肉相關產業都補助

    2025/11/02 05:30 記者蘇金鳳、蔡淑媛、張軒哲／台中報導
    第二市場一家魯肉飯店，搶買的豬肉快用光了，不知該怎麼辦。（記者蘇金鳳攝）

    質疑市府只補助肉攤 小吃店攤也受損嚴重 經發局：與中央一起評估

    非洲豬瘟衝擊豬肉產業，台中市長盧秀燕提出四大措施支持產業，對此，多位民進黨議員表示，受害的不只有豬肉攤，呼籲市府補助應擴及豬肉相關產業，例如，很多小吃店攤因買不到豬肉食材而無法營業，受損嚴重；經發局長張峯源表示，中央已注意到，市府會跟著中央一起評估。

    食材用完 肉圓、包子、扁食停售

    盧秀燕前日提出三項防疫支持方案，包括廚餘處理費全免、廚餘回收駕駛依運送量給予每車次最高一五〇〇元津貼、補助受影響的新鮮豬肉攤商，昨在非洲豬瘟中央前進指揮所記者會上，再跟進中央補助每頭豬飼料費三〇〇元政策，市府加碼一〇〇元，協助轉型使用飼料。

    但豬隻禁宰、禁運十五天，供應鏈受到影響，也波及餐飲業者；大甲蔣公路五〇年老店嘉家樂肉圓一日賣完後，將先休假一週；廟東夜市名店永芳亭指出，外帶扁食已經停售，庫存食材不多，預計下週會視情況休假；第二市場兩家傳統包子店及魯肉飯店，也因豬肉食材快用完，面臨斷炊；店家都表示，生計受影響，希望市府不要只補助豬肉攤。

    民代要求 紓困措施應公平、全面

    議員黃守達表示，豬肉相關產業面臨最直接的衝擊，要求市府除了對生鮮豬肉攤的直接補助力道加大，對於豬肉相關產業也應提出相應的支持政策，如市場使用費的減免，就應納入更多相關攤位。

    議員曾威說，受影響是豬肉上、中、下游，不能只補助豬肉攤，他日前到服務處前的一家水餃店已買不到，老闆說沒有豬肉無法做生意，損失重大，要求經發局趕快研擬辦法擴大補助對象。

    議員陳雅惠批評，市府補助僅限市場內豬肉攤商，忽視受衝擊更廣的小吃業者，呼籲市府紓困措施必須公平、全面。

    豐原第一市場豬肉攤暫停營業。（記者張軒哲攝）

