    泰山「獅王」 基隆長興呂師父龍獅團蟬聯

    2025/11/02 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    「新北市泰山獅王文化節」昨天登場，有全國頂尖獅團齊聚挑戰高樁跳獅爭奪獅王寶座。（記者翁聿煌攝）

    「新北市泰山獅王文化節」昨天登場，有全國頂尖獅團齊聚挑戰高樁跳獅爭奪獅王寶座，由基隆長興呂師父龍獅團蟬聯冠軍，十一月七日還有精彩遶境活動，大花獅與參賽獅團將共同拜壽祈福，副市長劉和然表示，新北市的發展必須兼顧傳統文化與硬體建設，才能成就偉大的城市。

    「新北市泰山獅王文化節」源於民眾歡慶地方信仰中心泰山巖的顯應祖師聖誕，每年最受矚目的高樁跳獅比賽，由全國頂尖舞獅隊伍挑戰高難度樁陣，帶來驚心動魄的視覺震撼。

    今年參賽陣容堅強，包括締造五連霸紀錄的「基隆長興呂師父龍獅團」、台中的「大鵬龍獅戰鼓團」、「台灣藝權龍獅體育會」，以及來自南台灣的「動魄武集戰鼓醒獅團」等，結果由基隆長興呂師父龍獅團蟬聯冠軍。

    劉和然說，他曾經於二〇〇二年在泰山義學國中擔任校長，與地方感情深厚，明年市府會全力支持盛大舉辦第廿屆獅王文化節，讓傳統文化能繼續傳承。

    獅王文化節老少咸宜，泰山體育館外還有園遊會攤位，創意獅頭DIY、絹印袋你玩DIY、文創市集、美食餐車與親子舞獅互動等，十一月七日（農曆九月十八日）還有精彩遶境活動。

    新北市「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展昨晚在碧潭風景特定區東岸廣場以燦爛煙火開展，市長侯友宜主持揭幕，即日起展出至十二月廿八日止，連續展出五十八天，每晚六點至十點點燈，讓碧潭日夜皆展現不同風貌。

